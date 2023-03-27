Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертому купальнику (фото, відео)

Після напруженої роботи у березні Ірина вирушила на відпочинок у тропіки.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює в США, зовсім недавно прикрасила три різні обкладинки Vogue Mexico, а тепер ділиться фотографіями розкішного відпочинку у тропіках. Декілька знімків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня зробила селфі, позувавши в чорному мікробікіні з ремінцями і показааши в найкращих ракурсах свою фігуру.

Ірина обрала прості аксесуари для свого образу, зупинившись на намисті з бісеру, щоб трохи акцентувати увагу на своєму купальнику. Макіяжу на обличчі моделі немає, що дає можливість її 21,3 млн. підписників роздивитися її природну красу.

Окрім власної фігури, Шейк продемонструвала краєвиди з пальмами та небесно-блакитними пляжами. Ще на одному фото зображено камінчик у формі серця, який автор, найімовірніше, знайшла на березі.

Ірину часто запитують, що допомагає їй зберігати ідеальну фігуру. Вона зізнається, що не особливо любить кардіо чи силові вправи, але в захваті від джіу-джитсу.

"Це японська дисципліна самооборони, але через те, що існує так багато можливих комбінацій рухів, здорово постійно кидати виклик своєму тілу і щоразу доводити його до знемоги", — наголосила вона.

Модель також додала, що не дуже любить дієту. За її словами, хоч у неї і "швидкий метаболізм", проте вона все ж таки прагне знайти "баланс між їжею та фізичними вправами".

"Коли я їм, то я дійсно їм! Я з Росії, тому вихована на ситній їжі типу м'яса, вареників і картопляних запіканок великими гарячими порціями, але якщо я готуюся до фотосесії чи шоу, то їстиму тільки салати та супи, щоб забезпечити плаский живіт. Після – відразу за гамбургером!" — весело додала Ірина.

Окрім зйомок для Vogue México, цієї весни Шейк вже встигла вийти на подіум для показу Versace Fall/Winter 2023 у Лос-Анджелесі.

Зараз у ЗМІ постійно ходять чутки про те, що Шейк возз'єдналася з батьком своєї шестирічної доньки, голлівудським актором та режисером Бредлі Купером. Вони проводять багато часу разом, проте не коментують свої стосунки. Пара зустрічалася з 2015 року до офіційного розставання у 2019 році, після того, як двома роками раніше у них народилася дочка. Зараз вони обоє разом виховують Лею, приділяючи їй якнайбільше часу.

"Я завжди кажу: "Що таке спільне виховання?" Але я не на 50 відсотків мати, я на 100 відсотків. І він стовідсотковий батько. Тому я не вважаю це спільним вихованням", — якось розповіла Шейк про їхні обов'язки з Бредлі .

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк показала рідкісне фото доньки.