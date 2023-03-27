Плутон в Водолее: что это значит для разных знаков Зодиака

C 23 марта 2023 года Плутон вошел в знак Водолея на длительный период — 20 лет. Этот переход больше всего почувствуют на себе Козероги, Львы, Тельцы, Скорпионы и Весы.

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Плутон оказывает влияние на исторический ход событий в мире. Транзит по Водолею повлияет на глобальные процессы человечества, такие как власть, а также все, что связано с современными технологиями, Интернетом, оцифровкой и автоматизацией процессов.

С 2008 года Плутон перемещался по Козерогу, и именно представители этого знака ощутили его влияние на себе — этот период был непростым для Козерогов, но пройдя все испытания они смогли наполнится энергией, и сейчас их ждет более спокойный и позитивный этап жизни.

Конечно, больше всех этот переход и его последствия ощутят Водолеи. У представителей этого знака начинается период большой ответственности, глобальных жизненных перемен, которые Водолеям необходимы.

Львы в период транзита, до 2043 года, окажутся под оппозицией Плутона. Они могут ощущать терзания от постоянного выбора, а также им нужно будет принимать важные решения и нести ответственность.

Тельцам и Скорпионам тоже предстоит выдержать напряжение от транзитного Плутона, у них достаточно сил и уверенности для этого.

А вот у Близнецов и Весов начинается интересный и необычный период в жизни, для них следующие 20 лет станут эпохой мягких перемен в лучшую сторону.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ