Плутон у Водолії: що це означає для різних знаків Зодіаку

З 23 березня 2023 року Плутон увійшов у знак Водолія на тривалий період — 20 років. Цей перехід найбільше відчують на собі Козероги, Леви, Тельці, Скорпіони та Терези.

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Що транзит Плутону означає для знаків Зодіаку?

Плутон впливає на історичний перебіг подій у світі. Транзит у знак Водолія вплине на глобальні процеси людства, такі як влада, а також усе, що пов'язане із сучасними технологіями, Інтернетом, оцифруванням та автоматизацією процесів.

З 2008 року Плутон переміщався Козерогом, і саме представники цього знака відчули його вплив на собі — цей період був непростим для Козерогів, але, пройшовши всі випробування, вони змогли наповнитися енергією, і зараз на них чекає більш спокійний і позитивний етап життя.

Звісно, найбільше цей транзит та його наслідки відчують Водолії. У представників цього знака починається період великої відповідальності, глобальних життєвих змін, які Водолії наразі потребують.

Леви під час транзиту, до 2043 року, опиняться під опозицією Плутона. Вони можуть відчувати дискомфорт від постійного вибору, а також їм необхідно буде приймати важливі рішення та брати на себе відповідальність.

Тільцям і Скорпіонам теж доведеться витримати напругу від транзитного Плутона, але вони мають достатньо сил і впевненості для цього.

А ось у Близнюків і Терезів починається цікавий і незвичайний період життя, для них наступні 20 років стануть епохою нерізких змін на краще.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ