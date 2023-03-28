Метафорические карты - что это такое и почему психологи называют их действенным инструментом

Метафорические или ассоциативные карты (МАК) — это не гадание. Это набор разнообразных картинок, которые используют для диагностики и проработки психологических проблем. Кроме того, их успешно применяют как инструмент обучения, самоанализа, творчества.

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На картах могут быть изображены пейзажи, играющие дети, пациент на приеме у врача, грустный клоун, летящая в небе птица, цветы и звезды. Существует множество наборов метафорических карт разных авторов. У каждой колоды своя стилистика и свой набор изображений. Но в целом в качестве метафорических карт можно применять практически любые иллюстрации и фотографии.

Главное требование к МАК — они должны подстегивать воображение, давать повод для размышлений, запускать каскад ассоциаций. Ну и, конечно, образы на картах не должны быть страшными, отталкивающими, порнографическими или способными травмировать человека.

Как работать с метафорическими картами самостоятельно?

Рассказывает психолог, МАК-эксперт Мария Нечаева

Сформулируйте запрос или вспомните трудную ситуацию, из которой хотелось бы достойно выйти. Достаньте карту из универсальной колоды, переверните, чтобы увидеть, что на ней изображено, и спросите себя: "В чем основная трудность при решении моего вопроса?" Рассматривайте все детали на картинке, расскажите, кто на ней изображен и что происходит. Подсознание выдаст ассоциативный ряд, и вы сможете ответить на вопрос. Потом достаньте еще одну карту и задайте себе другой: "Что мне поможет решить мою проблему?"

Наконец, возьмите третью карту — для поиска ресурса и спросите себя: "В чем я смогу найти ресурс для достижения цели?"

Обратите внимание - очень важно сформулировать запрос правильно — так, чтобы на него можно было получить ответ, который зависит от ваших действий и учитывает вашу ответственность.

Например, "Когда я выйду замуж?" — это не запрос, а гадание, поскольку в такой формулировке нет вас, вашей фигуры и вашего вклада в желаемый результат. Совсем другое дело, если вы задаете вопрос "Что я могу сделать, чтобы выйти замуж?" Здесь уже вы работаете с собой и своими внутренними установками, которые или мешают вам, или помогают.