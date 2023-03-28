Метафоричні карти – що це таке і чому психологи називають їх дієвим інструментом

Метафоричні чи асоціативні карти (МАК) – це не ворожіння. Це набір різноманітних картинок, які використовують для діагностики та опрацювання психологічних проблем. Крім того, їх успішно застосовують як інструмент навчання, самоаналізу, творчості.

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На картах можуть бути зображені пейзажі, діти під час гри, пацієнт на прийомі у лікаря, сумний клоун, птах у небі, квіти та зірки. Існує безліч наборів метафоричних карт різних авторів. Кожна колода має свою стилістику та набір зображень. Але загалом на метафоричних картах можна застосовувати практично будь-які ілюстрації та фотографії.

Головна вимога до МАК — вони мають розвивати уяву, давати привід для роздумів, запускати каскад асоціацій. Ну і, звичайно, образи на картах не повинні бути страшними, відразливими, порнографічними чи здатними травмувати людину.

Як працювати з метафоричними картами самостійно?

Розповідає психолог, МАК-експерт Марія Нечаєва.

Сформулюйте запит або згадайте скрутну ситуацію, з якої хотілося б вийти. Дістаньте карту з універсальної колоди, переверніть, щоб побачити зображення, і запитайте себе: "У чому основна складність вирішення мого питання?". Розглядайте всі деталі, розкажіть, хто на ньому зображений і що відбувається. Підсвідомість видасть асоціативний ряд і ви зможете відповісти на запитання. Потім дістаньте ще одну карту і поставте собі ще одне запитання: "Що мені допоможе вирішити мою проблему?".

Опісля візьміть третю карту, для пошуку ресурсу, і запитайте себе: "У чому я зможу знайти ресурс для досягнення мети?".

Зверніть увагу – дуже важливо сформулювати запит правильно – так, щоб на нього можна було отримати відповідь, яка залежить від ваших дій та враховує вашу відповідальність.

Наприклад, "Коли я вийду заміж?" — це не запит, а ворожіння, оскільки в такому формулюванні немає вас, вашої фігури та вашого внеску в бажаний результат. Зовсім інша річ, якщо ви ставите питання "Що я можу зробити, щоб вийти заміж?". Тут уже ви працюєте з собою та своїми внутрішніми установками, які або заважають вам, або допомагають.