"Бюджетний" відпочинок, або як відвідати 3 країни за 10 секунд: блогерка поділилася досвідом

Для тих, хто хоче відвідати якомога більше країн, відпочинок у цьому європейському місті ідеально підходить, оскільки він дозволяє перетнути три кордони за лічені секунди.

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В Європі можна відпочити відвідавши одне місто, яке розташоване на стику кордонів трьох країн. Побачити їх можна буквально за 10 секунд, пересуваючись по воді. Про це пише Mirror з посиланням на розповідь тревел-блогерки, яка висвітлює бюджетний відпочинок.

Так, є унікальне європейське місто Базель, яке розташоване між трьома різними країнами, а місцеві жителі там добираються на роботу та з роботи, плаваючи по річці.Місто розташоване на території Швейцарії на стику швейцарського, французького та німецького кордонів, а його передмістя простягаються до Франції та Німеччини .

Існує точка, де перетинаються всі ці три кордони, що дозволяє відвідати всі три країни приблизно за 10 секунд.

Але Базель – це не лише його унікальне розташування. Місто також є одним із культурних центрів Швейцарії.

Тут є середньовічне Старе місто, бруковані вулиці та проходить найбільший карнавал Швейцарії — Базельський карнавал.

Базель також є чудовою "базою" для відвідування сусідніх міст і місць. Блогерка побувала у місті "бюджетно", витративши лише 149 фунтів стерлінгів (190 доларів) на переліт, проживання, харчування, транспорт та інші витрати протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, що тревел-журналістка Портія Джонс, яка побувала у 35 країнах Європи, поділилась найкращими варіантами відпочинку без натовпів туристів.