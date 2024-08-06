"Бюджетный" отдых, или как посетить 3 страны за 10 секунд: блогер поделилась опытом

Для тех, кто хочет посетить как можно больше стран, отдых в этом европейском городе идеально подходит, поскольку он позволяет пересечь три границы за считанные секунды.

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В Европе можно отдохнуть посетив один город, который расположен на стыке границ трех стран. Увидеть их можно буквально за 10 секунд, передвигаясь по воде. Об этом пишет Mirror со ссылкой на рассказ тревел-блогера, которая освещает бюджетный отдых.

Так, есть уникальный европейский город Базель, который расположен между тремя разными странами, а местные жители там добираются на работу и с работы, плавая по реке.Город расположен на территории Швейцарии на стыке швейцарской, французской и немецкой границ, а его пригороды простираются к Франции и Германии.

Существует точка, где пересекаются все эти три границы, что позволяет посетить все три страны примерно за 10 секунд.

Но Базель — это не только его уникальное расположение. Город также является одним из культурных центров Швейцарии.

Здесь есть средневековый Старый город, мощеные улицы и проходит самый большой карнавал Швейцарии — Базельский карнавал.

Базель также является отличной "базой" для посещения соседних городов и мест. Блогер побывала в городе "бюджетно", потратив всего 149 фунтов стерлингов (190 долларов) на перелет, проживание, питание, транспорт и другие расходы в течение четырех дней.

Напомним, что тревел-журналистка Портия Джонс, которая побывала в 35 странах Европы, поделилась лучшими вариантами отдыха без толп туристов.