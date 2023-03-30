Королева-консорт Камилла появилась на приеме в Берлине в особенной тиаре

Когда-то эту тиару подарила королеве-матери ее давняя подруга, леди Гревилл.

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Король Карл и королева-консорт Камилла сейчас находятся с государственным визитом в Германии и уже успели побывать на банкете, который организовал президент Германии в резиденции Schloss Bellevue. Король Великобритании выглядел очень элегантно, но внимание привлекла его супруга. Ведь Камилла появилась в королевских драгоценностях. В том числе и в знаменитой гревилльской тиаре. Об этом пишет Daily Mail.

Монарх и ее супруг были встречены почетным караулом и национальными гимнами перед тем, как войти во дворец Schloss Bellevue — официальную резиденцию президента.

Камилла выбрала тиару "Пчелиные соты" Фото: Getty Images

Камилла блистала в черном вечернем платье с блестящей серебряной вышивкой от Брюса Олдфилда, а образ дополнила бриллиантовыми украшениями из королевской сокровищницы.

На ней была брошь с портретом Елизаветы II, бриллиантовое колье, которое принадлежало ее покойной свекрови. И одна из самых роскошных и эффектных тиар королевской семьи Великобритании.

Эта тиара имеет несколько названий: тиара Boucheron, тиара "Пчелиные соты", гревилльская тиара, или тиара Greville.

Примечательно, что эта тиара не была изначально королевской. Ее заказала у ювелирного дома Бушерон в 1901 году Маргарет Гревилл, дочь богатейшего шотландского пивовара и супруга члена английского парламента барона Рональда Гревилла. Брак продлился всего два года, так что Маргарет осталась вдовой. Она обожала драгоценности, а так как ее супруг дружил с принцем Уэльским, то и она была дружна с королевской семьей.

Примечательно, что при жизни короля Эдуарда VII Маргарет Гревилл была подругой его любовницы Алисы Кеппел — прабабушки Камиллы Паркер-Боулз, которая сейчас замужем за королем Великобритании.

Маргарет принимала у себя в доме Эдуарда и Алису и даже, по слухам, обеспечивала им конфиденциальность во время их свиданий.

Королева-консорт Камилла надела роскошные украшения на ужин в Берлине Фото: Getty Images

У леди Гревилл не было детей и прямых наследников. Так что все свои сокровища она завещала друзьям. И членам королевской семьи тоже, в частности – королеве-матери, Елизавете Боуз-Лайон.

Елизавета писала своей свекрови — королеве Марии Текской, что почувствовала себя "очень тронутой", получив настолько "прекрасные камни".

Так что тиара "Пчелиные соты" недолго пылилась в шкатулке. Она стала любимым украшением королевы-матери, и она даже позировала в ней для своего фотопортрета в честь столетнего юбилея.

В 1953 году Елизавета II немного переделала тиару, добавив больше камней. А позже подарила ее Камилле.

Колье, которое надела королева-консорт, тоже отдавало дань уважения ее покойной свекрови. Его подарили в 1947 году Елизавете финансовые деятели из лондонского Сити.

А Орден Королевской семьи, высший личный орден государя за заслуги, который украшал платье Камиллы, изображал юную Елизавету.