Королева-консорт Камилла продемонстрировала колье Елизаветы II (фото, видео)
Британский монарх Карл III с супругой посетили Германию.
Королева-консорт Камилла вышла в свет в колье Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.
Камилла Паркер-Боулз была усыпана бриллиантами во время своей первой заграничной поездки в роли королевы-консорта.
75-летняя королевская персона посетила государственный банкет в Германии, надев тиару Greville и изысканное бриллиантовое колье, ранее принадлежавшее покойной королеве Елизавете II.
Она соединила особые изделия с такими же экстравагантными бриллиантовыми серьгами и соответствующим браслетом.
Тем временем Карл III выбрал для официального события смокинг и белый галстук-бабочку.
Королевские супруги сфотографировались вместе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой фрау Эльке Буденбендер перед тем, как отправиться внутрь дворца, чтобы встретиться с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
"За все эти годы и во многих смыслах меня поразила теплота дружбы между нашими народами и жизнедеятельность нашего партнерства в бесчисленных сферах", — обратился к немцам британский король.
Напомним, Камилла Паркер-Боулз надела особую брошь на День Содружества.
Также Фокус писал об образе королевы-консорта для первого заграничного визита в новом статусе.