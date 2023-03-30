Королева-консорт Камилла продемонстрировала колье Елизаветы II (фото, видео)

Британский монарх Карл III с супругой посетили Германию.

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Королева-консорт Камилла вышла в свет в колье Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.

Камилла Паркер-Боулз была усыпана бриллиантами во время своей первой заграничной поездки в роли королевы-консорта.

75-летняя королевская персона посетила государственный банкет в Германии, надев тиару Greville и изысканное бриллиантовое колье, ранее принадлежавшее покойной королеве Елизавете II.

Она соединила особые изделия с такими же экстравагантными бриллиантовыми серьгами и соответствующим браслетом.

Тем временем Карл III выбрал для официального события смокинг и белый галстук-бабочку.

Королевские супруги сфотографировались вместе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой фрау Эльке Буденбендер перед тем, как отправиться внутрь дворца, чтобы встретиться с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

"За все эти годы и во многих смыслах меня поразила теплота дружбы между нашими народами и жизнедеятельность нашего партнерства в бесчисленных сферах", — обратился к немцам британский король.

Камилла Паркер-Боулз и король Карл III

Напомним, Камилла Паркер-Боулз надела особую брошь на День Содружества.

Также Фокус писал об образе королевы-консорта для первого заграничного визита в новом статусе.