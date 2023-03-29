В твидовом пальто василькового цвета: первый выход королевы Камиллы в зарубежном турне

Король Карл и королева Камилла отправились в свое первое зарубежное турне с момента вступления монарха на престол.

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Их Величества прибыли в Германию после невероятного военного сопровождения двух немецких истребителей, когда их RAF Voyager вошел в воздушное пространство Германии. Это событие стало первым случаем, когда главу государства приветствовали у Бранденбургских ворот. Обычно церемонии приветствия проходят в Schloss Bellevue — официальной резиденции президента Германии. Об этом пишет Daily Mail.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер тепло приветствовали короля и королеву.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Эльке Бюденбендер, королева Камилла и король Карл Фото: Getty Images

По этому случаю Камилла надела твидовое пальто василькового цвета с подходящей шляпкой в знак уважения к национальному цветку Германии. Верхняя одежда сочеталась с черными перчатками и кожаной сумочкой. Ее Величество завершила свой наряд золотыми серьгами-подвесками, а также блестящей синей брошью в форме цветка. Что касается обуви, Камилла надела пару черных замшевых сапог до колен.

Между тем, король был одет в темно-синий костюм, черное пальто и ярко-синий галстук с белым ромбовидным узором.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла надели особые броши на День Содружества.