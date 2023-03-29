У твідовому пальті волошкового кольору: перший вихід королеви Камілли в закордонному турне

Король Карл і королева Камілла вирушили у своє перше закордонне турне з моменту вступу монарха на престол.

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Їхні Величності прибули в Німеччину після неймовірного військового супроводу двох німецьких винищувачів, коли їхній RAF Voyager увійшов у повітряний простір Німеччини. Ця подія стала першою нагодою, коли главу держави вітали біля Бранденбурзьких воріт. Зазвичай церемонії привітання відбуваються у Schloss Bellevue – офіційній резиденції президента Німеччини. Про це пише Daily Mail.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер тепло вітали короля та королеву.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ельке Бюденбендер, королева Камілла та король Карл Фото: Getty Images

З цієї нагоди Камілла вдягла твідове пальто волошкового кольору з відповідним капелюшком на знак поваги до національної квітки Німеччини. Верхній одяг поєднувався з чорними рукавичками та шкіряною сумочкою. Її Величність завершила своє вбрання золотими сережками-підвісками, а також блискучою синьою брошкою у формі квітки. Що ж до взуття, то Камілла взула пару чорних замшевих чобіт до колін.

Водночас король був одягнений у темно-синій костюм, чорне пальто і яскраво-синю краватку з білим ромбоподібним візерунком.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і королева-консорт Камілла одягли особливі брошки на День Співдружності.