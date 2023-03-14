Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла одягли особливі брошки на День Співдружності
Раніше дорогоцінні діамантові прикраси належали королеві Єлизаветі та іншим дамам із королівської родини.
Нещодавно члени королівської родини, зокрема король Карл та принц Вільям з подружжям відвідали службу у Вестмінстерському абатстві під час щорічного святкування Дня Співдружності. І Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла відзначили цю подію, прикрасивши свої вбрання особливими брошками. Про це пише Page Six.
Принцеса Вельська виглядала надзвичайно в квітковому жакеті та спідниці-річці з нової колекції бренду Erdem 2023 року, які доповнила капелюшком та туфлями в тон.
Також на ній були сережки принцеси Діани та особлива брошка з діамантами.
За словами Максвелла Стоуна з британської компанії Steven Stone Jewellers, це історична прикраса із символічними пір'їнками принца Вельського. Вперше Кейт Міддлтон одягала її минулої осені після того, як вона та її чоловік стали принцом і принцесою Вельськими.
"Це неймовірно цікава прикраса, датована 1863 роком, коли майбутній король Едуард VII одружився з данською принцессою Олександрою", — розповів Стоун.
Брошка була подарована Олександрі "дамами Північного Вельсу", і на ньому зображено герб принца Вельського (нинішній титул принца Вільяма) з характерним пір'ям.
Прикраса коштує близько 400 тисяч доларів, вона також прикрашена блакитними сапфірами, діамантами, рубінами та смарагдами.
Потім цю прикрасу носили наступні Вельські принцеси, зокрема принцеса Діана, а потім і Камілла, коли її чоловік, король Карл III, був відомий як принц Вельський.
Тим часом королева-консорт Камілла для служби у Вестмінстерському абатстві обрала монохромний синій образ, а своє пальто від Фіони Клер, яке вона вже неодноразово одягала раніше, доповнила розкішною брошкою із сапфірів та діамантів.
Вона відома як "російська брошка", оскільки раніше належала імператриці Марії Федорівні. Її вартість – близько 680 тисяч доларів.
Раніше її носила королева-мати, потім її часто одягала королева Єлизавета. Стоун вважає, що Камілла вдягла її тому, що День Співдружності відзначається вперше після смерті королеви і таким чином вона хоче вшанувати її пам'ять.
День Співдружності – це щорічне святкування Співдружності Націй зі спеціальними уявленнями та заходами на честь різних країн. Покійна королева дуже любила це свято.
А фанати королівської родини з нетерпінням чекають, які скарби дістануть пані зі скриньок на коронацію короля Карла 6 травня. Адже хоч вона і пройде за спрощеним сценарієм, але видовище все одно буде вражаючим.
Раніше стало відомо, яку корону одягне королева-консорт Камілла на коронацію свого чоловіка. Це буде корона королеви Марії.