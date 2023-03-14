Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла одягли особливі брошки на День Співдружності

Раніше дорогоцінні діамантові прикраси належали королеві Єлизаветі та іншим дамам із королівської родини.

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Нещодавно члени королівської родини, зокрема король Карл та принц Вільям з подружжям відвідали службу у Вестмінстерському абатстві під час щорічного святкування Дня Співдружності. І Кейт Міддлтон та королева-консорт Камілла відзначили цю подію, прикрасивши свої вбрання особливими брошками. Про це пише Page Six.

Принцеса Вельська виглядала надзвичайно в квітковому жакеті та спідниці-річці з нової колекції бренду Erdem 2023 року, які доповнила капелюшком та туфлями в тон.

Також на ній були сережки принцеси Діани та особлива брошка з діамантами.

Кейт Міддлтон на Дні Співдружності Фото: Getty Images

За словами Максвелла Стоуна з британської компанії Steven Stone Jewellers, це історична прикраса із символічними пір'їнками принца Вельського. Вперше Кейт Міддлтон одягала її минулої осені після того, як вона та її чоловік стали принцом і принцесою Вельськими.

"Це неймовірно цікава прикраса, датована 1863 роком, коли майбутній король Едуард VII одружився з данською принцессою Олександрою", — розповів Стоун.

Брошка була подарована Олександрі "дамами Північного Вельсу", і на ньому зображено герб принца Вельського (нинішній титул принца Вільяма) з характерним пір'ям.

Прикраса коштує близько 400 тисяч доларів, вона також прикрашена блакитними сапфірами, діамантами, рубінами та смарагдами.

Потім цю прикрасу носили наступні Вельські принцеси, зокрема принцеса Діана, а потім і Камілла, коли її чоловік, король Карл III, був відомий як принц Вельський.

Тим часом королева-консорт Камілла для служби у Вестмінстерському абатстві обрала монохромний синій образ, а своє пальто від Фіони Клер, яке вона вже неодноразово одягала раніше, доповнила розкішною брошкою із сапфірів та діамантів.

Королівська родина у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Вона відома як "російська брошка", оскільки раніше належала імператриці Марії Федорівні. Її вартість – близько 680 тисяч доларів.

Раніше її носила королева-мати, потім її часто одягала королева Єлизавета. Стоун вважає, що Камілла вдягла її тому, що День Співдружності відзначається вперше після смерті королеви і таким чином вона хоче вшанувати її пам'ять.

День Співдружності – це щорічне святкування Співдружності Націй зі спеціальними уявленнями та заходами на честь різних країн. Покійна королева дуже любила це свято.

А фанати королівської родини з нетерпінням чекають, які скарби дістануть пані зі скриньок на коронацію короля Карла 6 травня. Адже хоч вона і пройде за спрощеним сценарієм, але видовище все одно буде вражаючим.

Раніше стало відомо, яку корону одягне королева-консорт Камілла на коронацію свого чоловіка. Це буде корона королеви Марії.