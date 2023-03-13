Кейт Міддлтон вийшла у світ у квітковому костюмі, оригінальному капелюшку та сережках принцеси Діани

Принцеса Уельська, королева-консорт Камілла та герцогиня Единбурзька Софі відвідали службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

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Після візиту до військових із Ірландської гвардії, коли вона під снігом взяла участь у військових навчаннях, Кейт Міддлтон знову з'явилася в елегантному вбранні на офіційному заході. Про це пише Daily Mail.

Члени королівської родини відвідали церковну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

І Кейт вибрала для виходу у світ елегантний костюм у квітах від Erdem. Жакет, як відомо, коштує 2000 фунтів стерлінгів, а спідниця-годе — близько тисячі. І вибір спідниці саме такого фасону виявився дуже вдалим для вітряного дня. Королева-консорт Камілла опинилася в незручній ситуації, коли довелося утримувати поділ на місці, а Кейт пориви вітру не стривожили.

Королівська сім'я відвідала службу у Вестмінстерському абатстві

Образ вона доповнила чарівним крислатим капелюшком темно-синього кольору, рукавичками й туфлями в тон.

Також Кейт додала королівського шику, одягнувши діамантову брошку та сережки, які раніше носила принцеса Діана.

Мати принца Вільяма часто одягала невеликі сережки із сапфірами до своєї трагічної загибелі в 1997 році. Діана з'являлася в них на Met Gala у Нью-Йорку в 1996 році та під час візиту до Канади в 1991 році.

Зараз сережки передані Кейт Міддлтон, і вона носить їх чи не частіше за свою покійну свекруху, адже вони чудово доповнюють її знамениту обручку.

Це був перший настільки масштабний захід, на якому зібралися всі високопоставлені члени королівської сім'ї після виходу у світ мемуарів принца Гаррі та після хрестин його доньки Лілібет Діани, на які, як повідомлялося, запросили і дядька, принца Вільяма, і дідуся, короля Карла, з дружинами, але ніхто з них не поїхав у США.

Королівська родина відвідала Вестмінстерське абатство в День Співдружності Фото: Getty Images

Також це була перша поява Софі Вессекської, дружини молодшого брата короля, принца Едуарда, в компанії інших членів королівської родини в новому статусі. Едуард і Софі отримали титули герцога та герцогині Единбурзьких.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Мусульманський центр у Лондоні. А сама Кейт у день восьмого березня взяла участь у військових навчаннях Ірландської гвардії, почесним полковником якої вона стала.

Погода виявилася не надто привітною: йшов сніг і було холодно. Так що принцеса Уельська мала незвично суворий вигляд у військовій формі та грубих черевиках. Цей її образ разюче відрізнявся від її звичайних елегантних виходів у світ.