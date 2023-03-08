Солдат Кейт. Принцеса Уельська у військовій формі зустрілася із солдатами в окопах

Кейт Міддлтон відвідала тренування з 1-м батальйоном ірландської гвардії під час свого першого візиту як новий полковник.

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41-річна принцеса Уельська одягла військовий камуфляж з нашивками під час першого візиту до солдатів Ірландської гвардії, почесним полковником якої вона тільки-но стала. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон була майже невпізнанною, коли взяла участь у навчаннях на засніженому тренувальному майданчику Солсбері-Плейн цього ранку.

[ + – ] Кейт Міддлтон стала почесним полковником ірландської гвардії

Під час навчань, за легендою, солдати спочатку патрулювали місцевість, потім потрапили під обстріл ворога і мали допомогти пораненим товаришам.

Кейт надала першу допомогу пораненому в гомілку солдату, якого потім евакуювали з поля бою.

Це був перший раз, коли Кейт відвідала ірландську гвардію на своїй новій посаді почесного полковника — у грудні вона отримала своє перше призначення в армії, змінивши на цій посаді принца Вільяма.

Це сталося після того, як зять Кейт, принц Гаррі оголосив, що вони охрестили її племінницю "принцесою Лілібет Діаною" на невеликій церемонії у своєму будинку в Каліфорнії. Неясно, чи отримали родичі, включаючи принца Вільяма, запрошення на хрестини. І якщо отримали, то чомусь відмовилися бути присутніми.

Кейт, як зрозуміли сьогодні, цілий день провела на навчаннях. Свою військову форму вона доповнила зручними похідними черевиками Berghaus Supalite за 155 фунтів стерлінгів, які вона одягала у низці інших випадків за останні кілька років.

Вона довгий час супроводжувала свого чоловіка на парадах ірландської гвардії на честь Дня святого Патрика, роздаючи гілочки трилисника, але тепер сама стала почесним полковником полку.

Кейт дізналася з перших рук про роботу, яку нещодавно виконали члени батальйону, зокрема про гвардійців, які були відправлені на роботу із забезпечення безпеки в Африці, де вони допомагають боротися з браконьєрами.

[ + – ] Кейт Міддлтон стала почесним полковником ірландської гвардії

Також принцеса Уельська пройшла інструктаж із противибухових засобів — навчань із розмінування, які Ірландська гвардія проводить для українських збройних сил.

Зрештою, вона ознайомилася із озброєнням, яке використовує ірландська гвардія.

Підполковник Олдрідж сказав, що його батальйон радів вітати Кейт на рівнині Солсбері.

"У Міжнародний жіночий день особливо доречно, що кілька наших жінок-військовослужбовців зустріли такий надихаючий жіночий зразок для наслідування", — сказав підполковник.

[ + – ] Кейт Міддлтон поспілкувалася з військовослужбовцями Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Правлячий монарх зазвичай призначається головнокомандувачем полками, але в кожного полку також є почесний полковник, який зазвичай є членом королівської сім'ї, або старшим офіцером.

Ірландська гвардія входить до складу британської армії з 1900 року, коли вона була заснована королівським указом королеви Вікторії на згадку про ірландців, які загинули в боях під час англо-бурської війни.

Відтоді гвардійці, які, як і всі гвардійські полки, пишалися покійною королевою як своїм головнокомандувачем, брали участь у всіх великих військових конфліктах 20 століття і очолили британський наступ на Басру під час війни в Іраку в 2003 році.

Ірландська гвардія також була одним із останніх підрозділів, розгорнутих в Афганістані.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон відвідала парад валлійського полку у День святого Давида, покровителя Уельсу. Вона супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермер у Віндзорі як їхній нещодавно призначений полковник полку. Цю посаду з 1975 року обіймав принц Чарльз, але після смерті королеви Єлизавети пост перейшов до його сина та спадкоємця.