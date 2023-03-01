Чорний капелюшок та червоне пальто. Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний весняний образ

У яскравому пальті принцеса Уельська відвідала парад на честь Дня Святого Давида, покровителя Уельсу.

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1 березня у Великій Британії відзначають День Святого Давида, покровителя Уельсу. Вважається, що саме цього дня Давид Валлійський помер у 6 столітті. І Кейт Міддлтон відвідала парад одного батальйону валлійської гвардії. Про це пише Daily Mail.

41-річна Кейт супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермер у Віндзорі в ролі їхнього нещодавно призначеного полковника полку. Цю посаду з 1975 року обіймав принц Чарльз, але після смерті королеви Єлизавети пост перейшов до його сина і спадкоємця.

Для такої важливої події Кейт Міддлтон вибрала вражаюче вбрання. Вона шикарно виглядала в яскраво-червоному пальті від її улюбленого бренду Alexander McQueen і маленькому чорному капелюшку-таблетці. А образ принцеса Уельська доповнила ажурними чорними шкіряними рукавичками, замшевими чорними чоботами і мініатюрною чорною сумочкою.

[ + – ] Пальто принцеса Уельська прикрасила брошкою у вигляді цибулі-порею, символу Святого Давида Валлійського Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

А пальто принцеса прикрасила копією особливої брошки, яка належала королеві Єлизаветі ІІ. Вона зображує гілочку цибулі-порею і була подарована королеві в 1960 її гвардійцями. Вони самі розробили дизайн та скинулися на подарунок по 12 пенсів.

[ + – ] Кейт Міддлтон з'явилася в елегантному образі Фото: Getty Images

У наступні десятиліття королева обов'язково одягала брошку на більшості заходів за участю валлійської гвардії.

Вся увага мала бути прикута до солдатів на параді. Але син одного з сержантів вирішив показати принцесі, як він робить сальто назад.

Поки Кейт Міддлтон спілкувалася з дітьми та військовослужбовцями, принц Вільям виконував свої обов'язки полковника полку. Він роздав сім'ям солдатів символічну цибулю-порей — символ Святого Давида. До слова, також рослиною цього дня є жовтий нарцис: символ Уельсу.

"Для мене велика честь і радість стояти тут перед вами сьогодні як ваш новий полковник", — сказав Вільям, похваливши мужність гвардійців.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з військовими валлійської гвардії Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Валлійська гвардія була заснована 1915 року королем Георгом V, і є легким піхотним батальйоном, що базується в Пірбрайті, графство Суррей.

Військові цього полку брали участь у Першій і Другій світових війнах. Також вони брали участь у Фолклендській війні, миротворчих операціях на Кіпрі та в Боснії, конфлікті в Північній Ірландії, військових діях в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найбільш вражаючі весняні образи Кейт Міддлтон. Незабаром настане сезон для пальта і найкращим натхненням можуть послужити численні вбрання принцеси Уельської.