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Стиль життя

Чорний капелюшок та червоне пальто. Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний весняний образ

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон у червоному пальті відвідала парад валлійської гвардії

У яскравому пальті принцеса Уельська відвідала парад на честь Дня Святого Давида, покровителя Уельсу.

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1 березня у Великій Британії відзначають День Святого Давида, покровителя Уельсу. Вважається, що саме цього дня Давид Валлійський помер у 6 столітті. І Кейт Міддлтон відвідала парад одного батальйону валлійської гвардії. Про це пише Daily Mail.

41-річна Кейт супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермер у Віндзорі в ролі їхнього нещодавно призначеного полковника полку. Цю посаду з 1975 року обіймав принц Чарльз, але після смерті королеви Єлизавети пост перейшов до його сина і спадкоємця.

Для такої важливої події Кейт Міддлтон вибрала вражаюче вбрання. Вона шикарно виглядала в яскраво-червоному пальті від її улюбленого бренду Alexander McQueen і маленькому чорному капелюшку-таблетці. А образ принцеса Уельська доповнила ажурними чорними шкіряними рукавичками, замшевими чорними чоботами і мініатюрною чорною сумочкою.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, валлійська гвардія, день святого давида, принц Вільям Fullscreen
Пальто принцеса Уельська прикрасила брошкою у вигляді цибулі-порею, символу Святого Давида Валлійського
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

А пальто принцеса прикрасила копією особливої брошки, яка належала королеві Єлизаветі ІІ. Вона зображує гілочку цибулі-порею і була подарована королеві в 1960 її гвардійцями. Вони самі розробили дизайн та скинулися на подарунок по 12 пенсів.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, валлійська гвардія, день святого давида, принц Вільям Fullscreen
Кейт Міддлтон з'явилася в елегантному образі
Фото: Getty Images

У наступні десятиліття королева обов'язково одягала брошку на більшості заходів за участю валлійської гвардії.

Вся увага мала бути прикута до солдатів на параді. Але син одного з сержантів вирішив показати принцесі, як він робить сальто назад.

Поки Кейт Міддлтон спілкувалася з дітьми та військовослужбовцями, принц Вільям виконував свої обов'язки полковника полку. Він роздав сім'ям солдатів символічну цибулю-порей — символ Святого Давида. До слова, також рослиною цього дня є жовтий нарцис: символ Уельсу.

"Для мене велика честь і радість стояти тут перед вами сьогодні як ваш новий полковник", — сказав Вільям, похваливши мужність гвардійців.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з військовими валлійської гвардії
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Валлійська гвардія була заснована 1915 року королем Георгом V, і є легким піхотним батальйоном, що базується в Пірбрайті, графство Суррей.

Військові цього полку брали участь у Першій і Другій світових війнах. Також вони брали участь у Фолклендській війні, миротворчих операціях на Кіпрі та в Боснії, конфлікті в Північній Ірландії, військових діях в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найбільш вражаючі весняні образи Кейт Міддлтон. Незабаром настане сезон для пальта і найкращим натхненням можуть послужити численні вбрання принцеси Уельської.