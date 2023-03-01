Черная шляпка и красное пальто. Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный весенний образ

В ярком пальто принцесса Уэльская посетила парад в честь Дня Святого Давида, покровителя Уэльса.

Related video

1 марта в Великобритании отмечают День Святого Давида, покровителя Уэльса. Считается, что именно в этот день Давид Валлийский умер в 6 веке. И Кейт Миддлтон посетила парад 1-го батальона валлийской гвардии. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Кейт сопровождала своего мужа, принца Уильяма, который совершал свой первый визит в 1-й батальон валлийской гвардии в казармах Комбермер в Виндзоре в качестве их недавно назначенного полковника полка. Эту должность с 1975 года занимал принц Чарльз, но после смерти королевы Елизаветы пост перешел к его сыну и наследнику.

Для такого важного события Кейт Миддлтон выбрала впечатляющий наряд. Она шикарно выглядела в ярко-красном пальто от ее любимого бренда Alexander McQueen и маленькой черной шляпке-таблетке. А образ принцесса Уэльская дополнила ажурными кожаными черными перчатками, замшевыми черными сапогами и миниатюрной черной сумочкой.

[ + – ] Пальто принцесса Уэльская украсила брошью в виде лука-порея, символа Святого Давида Валлийского Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

А пальто принцесса украсила копией особой броши, которая принадлежала королеве Елизавете II. Она изображает веточку лука-порея и была подарена королеве в 1960 году ее гвардейцами. Они сами разработали дизайн и сбросились на подарок по 12 пенсов.

[ + – ] Кейт Миддлтон появилась в элегантном образе Фото: Getty Images

В последующие десятилетия королева обязательно надевала брошь на большинстве мероприятий с участием валлийской гвардии.

Все внимание должно было быть приковано к солдатам на параде. Но сын одного из сержантов решил показать принцессе, как он делает сальто назад.

Пока Кейт Миддлтон общалась с детьми и военнослужащими, принц Уильям выполнял свои обязанности полковника полка. Он раздал семьям солдат символический лук-порей – символ Святого Давида. К слову, также растением этого дня является желтый нарцисс: символ Уэльса.

"Для меня большая честь и радость стоять здесь перед вами сегодня в качестве вашего нового полковника", — сказал Уильям, похвалив мужество гвардейцев.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с военными валлийской гвардии Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Валлийская гвардия была основана в 1915 году королем Георгом V, и представляет собой легкий пехотный батальон, базирующийся в Пирбрайте, графство Суррей.

Военные этого полка участвовали в Первой и Второй мировых войнах. Также они принимали участие в Фолклендской войне, миротворческих операциях на Кипре и в Боснии, конфликте в Северной Ирландии, военных действиях в Ираке и Афганистане.

Напомним, ранее Фокус писал о самых впечатляющих весенних образах Кейт Миддлтон. Скоро наступит сезон для пальто и лучшим вдохновением могут послужить многочисленные наряды принцессы Уэльской.