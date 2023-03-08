Солдат Кейт. Принцесса Уэльская в военной форме встретилась с солдатами в окопах

Кейт Миддлтон посетила тренировку с 1-м батальоном ирландской гвардии во время своего первого визита в качестве нового полковника.

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41-летняя принцесса Уэльская надела военный камуфляж с нашивками во время первого визита к солдатам Ирландской гвардии, почетным полковником которой она только-только стала. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон была почти неузнаваема, когда приняла участие в учениях на заснеженной тренировочной площадке Солсбери-Плейн этим утром.

[ + – ] Кейт Миддлтон стала почетным полковником ирландской гвардии

Во время учений, согласно легенде, солдаты сначала патрулировали местность, потом попали под обстрел врага и должны были помочь раненым товарищам.

Кейт оказала первую помощь раненому в голень солдату, которого потом эвакуировали с поля боя.

Это был первый раз когда Кейт посетила ирландскую гвардию в своей новой должности почетного полковника — в декабре она получила свое первое назначение в армии, сменив на этом посту принца Уильяма.

Это произошло после того, как зять Кейт, принц Гарри объявил, что они окрестили ее племянницу "принцессой Лилибет Дианой" на небольшой церемонии в своем доме в Калифорнии. Неясно, получили ли родственники, включая принца Уильяма, приглашение на крестины. И если получили, то почему отказались присутствовать.

Кейт, как стало ясно сегодня, целый день провела на учениях. Свою военную форму она дополнила удобными походными ботинками Berghaus Supalite за 155 фунтов стерлингов, которые она надевала в ряде других случаев за последние несколько лет.

Она долгое время сопровождала своего мужа на парадах ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика, раздавая веточки трилистника, но теперь сама стала почетным полковником полка.

Кейт узнала из первых рук о работе, которую недавно проделали члены батальона, в том числе о гвардейцах, которые были отправлены на работу по обеспечению безопасности в Африке, где они помогаю бороться с браконьерами.

[ + – ] Кейт Миддлтон стала почетным полковником ирландской гвардии

Также принцесса Уэльская прошла инструктаж по противовзрывным средствам — учениям по разминированию, которые Ирландская гвардия проводит для украинских вооруженных сил.

Наконец, она ознакомилась с вооружением, которое использует ирландская гвардия.

Подполковник Олдридж сказал, что его батальон был рад приветствовать Кейт на равнине Солсбери.

"В Международный женский день особенно уместно, что несколько наших женщин-военнослужащих встретили такой вдохновляющий женский образец для подражания", сказал подполковник.

[ + – ] Кейт Миддлтон пообщалась с военнослужащими Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Правящий монарх обычно назначается главнокомандующим полками, но у каждого полка также есть почетный полковник, который обычно является либо членом королевской семьи, либо старшим офицером.

Ирландская гвардия входит в состав британской армии с 1900 года, когда она была основана королевским указом королевы Виктории в память об ирландцах, погибших в боях во время англо-бурской войны.

С тех пор гвардейцы, которые, как и все гвардейские полки, гордились покойной королевой как своим главнокомандующим, участвовали во всех крупных военных конфликтах 20-го века и возглавили британское наступление на Басру во время войны в Ираке в 2003 году.

Ирландская гвардия также была одним из последних подразделений, развернутых в Афганистане.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон посетила парад валлийского полка в День святого Давида, покровителя Уэльса. Она сопровождала своего мужа, принца Уильяма, который совершал свой первый визит в 1-й батальон валлийской гвардии в казармах Комбермер в Виндзоре в качестве их недавно назначенного полковника полка. Эту должность с 1975 года занимал принц Чарльз, но после смерти королевы Елизаветы пост перешел к его сыну и наследнику.