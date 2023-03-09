Кейт Міддлтон з покритою головою з'явилася у Мусульманському центрі у Лондоні

На зустріч із волонтерами Кетрін одягла сукню вартістю 3015 фунтів стерлінгів.

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Принцеса Уельська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, приїхала до Мусульманського центру Гейса в західному Лондоні, щоб подякувати його співробітникам за допомогу тим, хто залишився без даху над головою і засобів для існування після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Про свій візит королівські особи розповіли на офіційних сторінках у соцмережах.

На зустріч з волонтерами Кейт одягла чорну плісировану сукню від Alexander McQueen вартістю 3015 фунтів стерлінгів. У ній вона раніше вже з'являлася на зустрічі в Сандрінгемі після смерті королеви. Проста, але шикарна сукня Кейт характеризується ліфом в рубчик і тонкими рюшами, що переходять в плісировану спідницю довжини міді.

На голові Кейт був довгий чорно-білий шарф від пакистанського бренду Élan. Він є частиною комплекту, який Кейт одягала під час відвідин Пакистану в 2019 році. Образ завершували темне пальто Catherine Walker, сумка Grace Han та чорні туфлі-човники Gianvito Rossi. Щоб показати повагу до мусульманських традицій, принцеса увійшла до Центру босоніж, як і її чоловік.

Принц і принцеса Уельські поговорили з добровольцями, які зібрали понад 25 000 фунтів стерлінгів, щоб допомогти постраждалим від землетрусів. Подружжя не лише розповіло, як цінують роботу цих людей і все, що вони роблять, а й допомогли дітям зробити журавликів-орігамі.

Буквально напередодні візиту Кейт постала перед фотографами в образі мілітарі. Багатодітна мати відвідала тренування з 1-м батальйоном ірландської гвардії під час свого першого візиту як новий полковник.