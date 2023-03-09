Кейт Миддлтон с покрытой головой появилась в Мусульманском центре в Лондоне

На встречу с волонтерами Кэтрин надела платье стоимостью 3015 фунтов стерлингов.

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Принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, приехала в Мусульманский центр Хейса в западном Лондоне, чтобы поблагодарить его сотрудников за помощь тем, кто остался без крова и средств к существованию после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. О своем визите королевские особы рассказали на официальных страницах в соцсетях.

На встречу с волонтерами Кейт надела черное плиссированное платье от Alexander McQueen стоимостью 3015 фунтов стерлингов. В нем она ранее уже появлялась на встрече в Сандрингеме после смерти королевы. Простое, но шикарное платье Кейт характеризуется лифом в рубчик и тонкими рюшами, переходящими в плиссированную юбку длины миди.

На голове у Кейт был длинный черно-белый шарф от пакистанского бренда Élan. Он является частью комплекта, который Кейт надевала во время посещения Пакистала в 2019 году. Образ завершали темное пальто Catherine Walker, сумка Grace Han и черные туфли-лодочки Gianvito Rossi. Чтобы показать уважение к мусульманским традициям, принцесса вошла в Центр босиком, как и ее супруг

Принц и принцесса Уэльские поговорили с добровольцами, собравшими более 25 000 фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от землетрясений. Супруги не только рассказали, как ценят работу этих людей и все, что они делают, но и помогли детям сделать журавликов-оригами

Буквально накануне визита Кейт предстала перед фотографами в образе милитари. Многодетная мать посетила тренировку с 1-м батальоном ирландской гвардии во время своего первого визита в качестве нового полковника.