Кейт Миддлтон вышла в свет в цветочном костюме, оригинальной шляпке и серьгах принцессы Дианы

Принцесса Уэльская, королева-консорт Камилла и новоиспеченная герцогиня Эдинбургская Софи, посетили службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

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После своего визита к военным из Ирландской гвардии, когда она под снегом приняла участие в военных учениях, Кейт Миддлтон снова появилась в элегантном наряде на официальном мероприятии. Об этом пишет Daily Mail.

Члены королевской семьи посетили церковную службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

И Кейт выбрала для выхода в свет элегантный костюм в цветы от Erdem. Жакет, как известно, стоит 2000 фунтов стерлингов, а юбка-годе – около тысячи. И выбор юбки именно такого фасона оказался очень подходящим для ветреного дня. Королева-консорт Камилла оказалась в неудобной ситуации, когда пришлось удерживать подол на месте, а Кейт порывы ветра оказались нипочем.

Королевская семья посетила службу в Вестминстерском аббатстве

Образ она дополнила очаровательной широкополой шляпкой темно-синего цвета, перчатками и туфлями в тон.

А также добавила королевского шика, надев бриллиантовую брошь и серьги, которые ранее носила принцесса Диана.

Мать принца Уильяма часто надевала небольшие серьги с сапфирами до своей трагической гибели в 1997 году. Диана появлялась в них на Met Gala в Нью-Йорке в 1996 году и во время визита в Канаду в 1991 году.

Сейчас серьги переданы Кейт Миддлтон и она носит их едва ли не чаще своей покойной свекрови. Ведь они прекрасно дополняют ее знаменитое обручальное кольцо.

Это было первое настолько масштабное мероприятие, на котором собрались все высокопоставленные члены королевской семьи после выхода в свет мемуаров принца Гарри и после крестин его дочки Лилибет Дианы, на которые, как сообщалось, пригласили и дядю, принца Уильяма, и дедушку, короля Карла, с супругами, но никто из них не поехал в США.

Королевская семья посетила Вестминстерское аббатство в День Содружества Фото: Getty Images

Также это был первый выход в свет Софи Уэссекской, жены младшего брата короля, принца Эдуарда, в компании прочих членов королевской семьи в новом статусе. Эдуард и Софи получили титулы герцога и герцогини Эдинбургских.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Мусульманский центр в Лондоне. А сама Кейт в день восьмого марта, поучаствовала в военных учениях Ирландской гвардии, почетным полковником которой она стала.

Погода оказалась не слишком приветливой: шел снег, и было холодно. Так что принцесса Уэльская выглядела непривычно сурово в военной форме и грубых ботинках. Этот ее образ разительно отличался от ее обычных элегантных выходов в свет.