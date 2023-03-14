Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла надели особые броши на День Содружества

Ранее драгоценные бриллиантовые украшения принадлежали королеве Елизавете и прочим дамам из королевской семьи.

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Недавно члены королевской семьи, в том числе король Карл и принц Уильям с супругами посетили службу в Вестминстерском аббатстве во время ежегодного празднования Дня Содружества. И Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла отметили это событие, украсив свои наряды особыми брошами. Об этом пишет Page Six.

Принцесса Уэльская выглядела сногсшибательно в цветочном жакете и юбке-годе из новой коллекции бренда Erdem 2023 года, которые дополнила шляпкой и туфлями в тон.

Также на ней были серьги принцессы Дианы и особенная брошь с бриллиантами.

Кейт Миддлтон на Дне Содружества Фото: Getty Images

По словам Максвелла Стоуна из британской компании Steven Stone Jewellers, это историческое украшение с символическими перышками принца Уэльского. Впервые Кейт Миддлтон надевала ее прошлой осенью после того как она и ее супруг стали принцем и принцессой Уэльскими.

"Это невероятно интересное украшение, датируемое 1863 годом, когда будущий король Эдуард VII женился на датской принцессе Александре", — рассказал Стоун.

Брошь была подарена Александре "дамами Северного Уэльса", и на нем изображен герб принца Уэльского (нынешний титул принца Уильяма) с характерными перьями.

Украшение стоит около 400 тысяч долларов, оно также украшено голубыми сапфирами, бриллиантами, рубинами и изумрудами.

Затем это украшение носили последующие принцессы Уэльские, в том числе принцесса Диана, а затем и Камилла, когда ее муж, король Карл III, был известен как принц Уэльский.

Между тем, королева-консорт Камилла для службы в Вестминстерском аббатстве выбрала монохромный синий образ, а свое пальто от Фионы Клэр, которое она уже неоднократно надевала ранее, дополнила роскошной брошью из сапфиров и бриллиантов.

Королевская семья в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Она известна, как "русская брошь", так как ранее принадлежала императрице Марии Федоровне. Ее стоимость – около 680 тысяч долларов.

Ранее ее носила королева-мать, после часто надевала королева Елизавета. Стоун считает, что Камилла надела ее потому, что День Содружества отмечается впервые после смерти королевы и таким образом она хочет почтить ее память.

День Содружества — это ежегодное празднование Содружества Наций со специальными представлениями и мероприятиями в честь разных стран. Покойная королева очень любила этот праздник.

А фанаты королевской семьи с нетерпением ждут, какие сокровища достанут дамы из шкатулок на коронацию короля Карла 6 мая. Ведь хоть она и пройдет по упрощенному сценарию, но зрелище все равно будет впечатляющим.

Ранее стало известно, какую корону наденет королева-консорт Камилла на коронацию своего супруга. Это будет корона королевы Марии.