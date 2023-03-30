Королева-консорт Камілла продемонструвала кольє Єлизавети ІІ (фото, відео)

Британський монарх Карл ІІІ з дружиною відвідали Німеччину.

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Королева-консорт Камілла вийшла у світ у кольє Єлизавети ІІ. Про це пише Page Six.

Камілла Паркер-Боулз була всипана діамантами під час своєї першої закордонної поїздки в ролі королеви-консорта.

75-річна королівська персона відвідала державний банкет у Німеччині, одягнувши тіару Greville та вишукане діамантове намисто, яке раніше належало покійній королеві Єлизаветі II.

Вона поєднала особливі вироби з такими ж екстравагантними діамантовими сережками та відповідним браслетом.

Тим часом Карл ІІІ вибрав для офіційної події смокінг та білу краватку-метелик.

Королівське подружжя сфотографувалося разом із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та його дружиною фрау Ельке Буденбендер перед тим, як відправитися всередину палацу, щоб зустрітися з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

"За всі ці роки, і в багатьох сенсах, мене вразила теплота дружби між нашими народами та життєдіяльність нашого партнерства у незліченних сферах", — звернувся до німців британський король.

Камілла Паркер-Боулз та король Карл ІІІ

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз одягла особливу брошку на День Співдружності.

Також Фокус писав про образ королеви-консорта для першого закордонного візиту в новому статусі.