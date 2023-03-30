Королева-консорт Камілла продемонструвала кольє Єлизавети ІІ (фото, відео)
Британський монарх Карл ІІІ з дружиною відвідали Німеччину.
Королева-консорт Камілла вийшла у світ у кольє Єлизавети ІІ. Про це пише Page Six.
Камілла Паркер-Боулз була всипана діамантами під час своєї першої закордонної поїздки в ролі королеви-консорта.
75-річна королівська персона відвідала державний банкет у Німеччині, одягнувши тіару Greville та вишукане діамантове намисто, яке раніше належало покійній королеві Єлизаветі II.
Вона поєднала особливі вироби з такими ж екстравагантними діамантовими сережками та відповідним браслетом.
Тим часом Карл ІІІ вибрав для офіційної події смокінг та білу краватку-метелик.
Королівське подружжя сфотографувалося разом із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та його дружиною фрау Ельке Буденбендер перед тим, як відправитися всередину палацу, щоб зустрітися з колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"За всі ці роки, і в багатьох сенсах, мене вразила теплота дружби між нашими народами та життєдіяльність нашого партнерства у незліченних сферах", — звернувся до німців британський король.
Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз одягла особливу брошку на День Співдружності.
Також Фокус писав про образ королеви-консорта для першого закордонного візиту в новому статусі.