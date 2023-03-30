Удача и прибыль: каким знакам Зодиака повезет во время ретроградного Меркурия

В период с 21 апреля по 15 мая 2023 года Меркурий на три недели войдет в фазу ретроградного движения, что негативно скажется на многих сферах жизни, но вот некоторым знакам повезет, особенно в финансовом плане.

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Телец

Тельцы в период ретроградного Меркурия получат финансовое прибавление, которого никак не ожидали. Этот может быть прибыль от давних вложений, какой-то выигрыш или премия. Но астрологи советуют не поддаваться соблазну на импульсивные покупки, а подумать, куда можно инвестировать эти деньги после окончания ретроградного Меркурия.

Лев

Для Львов ретроградный Меркурий будет богатым на щедрые материальные подарки. Помимо этого, еще есть возможность повышения оклада или дополнительный доход. Постарайтесь не упускать возможности заработать побольше в эти три недели, чтобы эти средства можно было инвестировать куда-то или купить что-то стоящее.

Рыбы

Для Рыб этот период будет удачным в сфере купли-продажи, что обычно не характерно для ретроградного Меркурия, ведь во многих случается путаница в цифрах. А вот представителям этого знака можно смело совершать покупки недвижимость или акций, а также продавать свое имущество. Единственное, старайтесь не залезать в долги, а покупать все за свои деньги.

Источник: https://www.youtube.com/c/angelapearl