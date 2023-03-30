Удача та прибуток: яким знакам Зодіаку пощастить під час ретроградного Меркурія

У період із 21 квітня по 15 травня 2023 року Меркурій на три тижні увійде у фазу ретроградного руху, що негативно позначиться на багатьох сферах життя, але деяким знакам пощастить, особливо у фінансовому плані.

Related video

Телець

Тельці в період ретроградного Меркурія отримають фінансове поповнення, якого ніяк не очікували. Це може бути прибуток від давніх вкладень, якийсь виграш або премія. Але астрологи радять не піддаватися спокусі на імпульсивні покупки, а подумати, куди можна інвестувати ці гроші після закінчення ретроградного Меркурія.

Лев

Для Левів ретроградний Меркурій буде багатим на щедрі матеріальні подарунки. Крім цього, є можливість підвищення зарплатні чи додаткового доходу. Не втрачайте можливості заробити якомога більше у ці три тижні, щоб кошти можна було інвестувати кудись або купити щось вартісне.

Риби

Для Риб цей період буде вдалим у сфері купівлі-продажу, що зазвичай не притаманно ретроградному Меркурію, адже у багатьох трапляється плутанина в цифрах. А ось представники цього знака можуть сміливо купувати нерухомість або акції, а також продавати своє майно. Єдине, намагайтеся не залазити у борги, а купувати все за власний кошт.

Джерело: https://www.youtube.com/c/angelapearl