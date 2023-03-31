День, когда нужно простить обиды: гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2023 года

Окончание рабочей недели окажется удачным для многих знаков Зодиака. Наведите порядок в своей жизни и отпустите старые обиды.

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Овен

Займитесь сегодня своим здоровьем: тело уже подсказывает вам, на что нужно обратить внимание. Можно сдать анализы или сделать чек-ап организма просто для профилактики.

Телец

Сегодня Тельцам стоит заняться любимыми делами: приготовить вкусный ужин, заняться хобби или просто прогуляться по вечернему городу со своими мыслями.

Близнецы

Благоприятный день для расхламления вашего пространства: уберитесь в квартире, наведите порядок в шкафу, выбросьте или отдайте на благотворительность то, что давно не используете, и распишите планы на следующие несколько месяцев.

Рак

У вас наконец-то начинается белая полоса: как в личной жизни, так и на работе. Продолжайте действовать в том же духе и проанализируйте, что привело вас к такому результату.

Лев

Постарайтесь сегодня разобраться со всеми своими задолженностями, если есть такая возможность, хотя бы частично. Этот поможет наладить отношения с деньгами.

Дева

Сегодня у вас может случиться важный разговор на тему, которая вас беспокоит. Будет непросто, но результат облегчит вам жизнь и приятно удивит последствиями.

Весы

Вы окажетесь на раздорожье сегодня. Прислушайтесь к советам вашей семьи и не сомневайтесь в решении, которое примите.

Скорпион

Сегодня тот случай, когда удача на вашей стороне. Все из запланированного на сегодня удасться выполнить успешно, а вечером стоит отложить все дела и расслабиться.

Стрелец

Есть обиды, которые вы испытываете давно, но вас это только опустошает, а ваших обидчиков оставляет равнодушными. Благоприятный день, чтобы все оставить в прошлом.

Козерог

Первая половина дня может не задаться, возможна спешка и сумбур. Но не позвольте этому повлиять на ваше настроение на протяжении всего дня, который завершится успешно.

Водолей

Сегодня у вас может возникнуть путаница в цифрах или неполадки с техникой. Постарайтесь избегать операций, связанных с большими суммами денег.

Рыбы

Рабочая неделя завершится приятной встречей. Освободите вечер для времяпрепровождения с людьми, компания которых вам приятна.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ