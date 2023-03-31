День, коли потрібно пробачити образи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 березня 2023 року

Завершення робочого тижня виявиться вдалим для багатьох знаків Зодіаку. Наведіть порядок у своєму житті й відпустіть старі образи.

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Овен

Займіться своїм здоров'ям: тіло вже підказує вам, на що потрібно звернути увагу. Можна здати аналізи чи зробити чек-ап організму просто для профілактики.

Телець

Сьогодні Тельцям варто зайнятися улюбленими справами: приготувати смачну вечерю, піти на шопінг, зайнятися хобі або просто прогулятися вечірнім містом зі своїми думками.

Близнюки

Сприятливий день для розхламлення вашого простору: поприбирайте у квартирі, наведіть порядок у шафі, викиньте або віддайте на благодійність те, що давно не використовуєте, й розпишіть плани на наступні кілька місяців.

Рак

У вас починається біла смуга: як в особистому житті, так і на роботі. Продовжуйте діяти так само та проаналізуйте, що привело вас до такого результату.

Лев

Постарайтеся сьогодні розібратися з усіма своїми заборгованостями, якщо є така можливість, хоча б частково. Це допоможе налагодити стосунки з грошима.

Діва

Сьогодні у вас може статися важлива розмова на тему, яка непокоїть вас. Буде непросто, але результат полегшить вам життя й приємно здивує наслідками.

Терези

Ви опинитеся на роздоріжжі сьогодні. Прислухайтеся до порад вашої сім'ї та не сумнівайтеся в ухваленому рішенні.

Скорпіон

Сьогодні удача на вашому боці. Все із запланованого на день вдасться виконати успішно, а ввечері варто відкласти всі справи та розслабитися.

Стрілець

Є образи, які ви відчуваєте давно, але вас це лише спустошує, а ваших кривдників залишає байдужими. Сприятливий день, щоб залишити все в минулому.

Козеріг

Перша половина дня може не задатися, можливий поспіх і сумбур. Але не дозвольте цьому вплинути на ваш настрій протягом усього дня, який завершиться успішно.

Водолій

Сьогодні у вас може виникнути плутанина в цифрах чи неполадки з технікою. Намагайтеся уникати операцій, пов'язаних із великими сумами грошей.

Риби

Робочий тиждень завершиться приємною зустріччю. Звільніть вечір для проведення часу з людьми, компанія яких вам приємна.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ