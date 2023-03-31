День, коли потрібно пробачити образи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 березня 2023 року
Завершення робочого тижня виявиться вдалим для багатьох знаків Зодіаку. Наведіть порядок у своєму житті й відпустіть старі образи.
Овен
Займіться своїм здоров'ям: тіло вже підказує вам, на що потрібно звернути увагу. Можна здати аналізи чи зробити чек-ап організму просто для профілактики.
Телець
Сьогодні Тельцям варто зайнятися улюбленими справами: приготувати смачну вечерю, піти на шопінг, зайнятися хобі або просто прогулятися вечірнім містом зі своїми думками.
Близнюки
Сприятливий день для розхламлення вашого простору: поприбирайте у квартирі, наведіть порядок у шафі, викиньте або віддайте на благодійність те, що давно не використовуєте, й розпишіть плани на наступні кілька місяців.
Рак
У вас починається біла смуга: як в особистому житті, так і на роботі. Продовжуйте діяти так само та проаналізуйте, що привело вас до такого результату.
Лев
Постарайтеся сьогодні розібратися з усіма своїми заборгованостями, якщо є така можливість, хоча б частково. Це допоможе налагодити стосунки з грошима.
Діва
Сьогодні у вас може статися важлива розмова на тему, яка непокоїть вас. Буде непросто, але результат полегшить вам життя й приємно здивує наслідками.
Терези
Ви опинитеся на роздоріжжі сьогодні. Прислухайтеся до порад вашої сім'ї та не сумнівайтеся в ухваленому рішенні.
Скорпіон
Сьогодні удача на вашому боці. Все із запланованого на день вдасться виконати успішно, а ввечері варто відкласти всі справи та розслабитися.
Стрілець
Є образи, які ви відчуваєте давно, але вас це лише спустошує, а ваших кривдників залишає байдужими. Сприятливий день, щоб залишити все в минулому.
Козеріг
Перша половина дня може не задатися, можливий поспіх і сумбур. Але не дозвольте цьому вплинути на ваш настрій протягом усього дня, який завершиться успішно.
Водолій
Сьогодні у вас може виникнути плутанина в цифрах чи неполадки з технікою. Намагайтеся уникати операцій, пов'язаних із великими сумами грошей.
Риби
Робочий тиждень завершиться приємною зустріччю. Звільніть вечір для проведення часу з людьми, компанія яких вам приємна.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ