Аффирмации на деньги от Луизы Хей: как привлечь к себе достаток

Аффирмации — это посыл к вселенной, определенные формулы, повторение которых помогает материализовать желаемое. Как и что именно нужно произносить, чтобы улучшить свой доход — рассказываем.

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Как работают аффирмации на деньги

Аффирмации на деньги помогают достичь удовлетворенности своим доходом, освободить от преград к материальному благополучию. Самое главное в аффирмациях — не автоматическое произнесение фраз, а уверенность и вера в то, что вы говорите, проживая и представляя каждое слово. Например, если вы говорите, что вы имеете стабильный доход и он все время продолжает расти, вы должны представить конкретные действия, которые вы будете совершать, имея желаемую сумму денег.

Повторять аффирмации нужно вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно не один раз. Убедитесь, что вы наедине, и четко, громко и уверенно произносите аффирмацию, чтобы посыл был четким.

Аффирмации на деньги от Луизы Хей

Самые действенные фраз, которые нужно повторять для того, чтобы наладить свое финансовое положение

Мой доход постоянно растет.

Я успешна во всем, чем занимаюсь.

Я магнит для денег. Благополучие в любом виде притягивается ко мне.

Любая моя работа заслуженно оценивается и вознаграждается.

Сегодня превосходный день, деньги приходят ко мне из предполагаемых и неожиданных источников.

Приятно иметь дело с деньгами, которые я заработал сегодня. Часть я потрачу, часть отложу.

Жизнь сполна удовлетворяет все мои потребности. Я доверяю Жизни.

Я меняю свой образ мышления: перехожу от мыслей о бедности к мыслям о достатке, и мои финансы являются отражением этих изменений.

Мне нравится финансовая стабильность, которая постоянно присутствует в моей жизни.

Я никогда не сожалею о потраченных деньгах.

Я освобождаюсь от всех преград к материальному благополучию, я позволяю деньгам войти в мою жизнь.

Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/