Афірмації на гроші від Луїзи Хей: як залучити до себе достаток

Афірмації — це послання до Всесвіту, певні формули, повторення яких допомагає матеріалізувати бажане. Як і що саме потрібно повторювати, щоб покращити свій дохід, — розповідаємо.

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Як працюють афірмації на гроші

Афірмації на гроші допомагають досягти задоволеності своїм прибутком, звільнити від перешкод до матеріального добробуту. Найголовніше в афірмаціях — не автоматичне промовляння фраз, а впевненість і віра в те, що ви кажете, проживаючи та уявляючи кожне слово. Наприклад, якщо ви кажете, що маєте стабільний дохід і він постійно зростає, ви повинні уявити конкретні дії, які ви будете робити, маючи бажану суму грошей.

Повторювати афірмації потрібно вголос щодня (найкраще перед сном і вранці), бажано не один раз. Переконайтеся, що ви наодинці, і чітко, голосно та впевнено вимовляйте афірмацію, щоб посил був чітким.

Афірмації на гроші від Луїзи Хей

Найдієвіші фрази, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити своє фінансове становище

Мій прибуток постійно росте.

Я успішний (-на) у всьому, чим займаюся.

Я магніт для грошей. Добробут у будь-якому вигляді притягується до мене.

Будь-яка моя робота заслужено оцінюється та винагороджується.

Сьогодні чудовий день, гроші приходять до мене з передбачуваних та несподіваних джерел.

Приємно мати справу із грошима, які я заробив сьогодні. Частину я витрачу, частину відкладу.

Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю Життю.

Я змінюю свій спосіб мислення: переходжу від думок про бідність до думок про достаток, і мої фінанси є відображенням цих змін.

Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно є у моєму житті.

Я ніколи не шкодую про витрачені гроші.

Я звільняюся від усіх перешкод до матеріального добробуту, я дозволяю грошам увійти в моє життя.

Джерело: https://www.louisehay.com/affirmations/