Афірмації на гроші від Луїзи Хей: як залучити до себе достаток
Афірмації — це послання до Всесвіту, певні формули, повторення яких допомагає матеріалізувати бажане. Як і що саме потрібно повторювати, щоб покращити свій дохід, — розповідаємо.
Як працюють афірмації на гроші
Афірмації на гроші допомагають досягти задоволеності своїм прибутком, звільнити від перешкод до матеріального добробуту. Найголовніше в афірмаціях — не автоматичне промовляння фраз, а впевненість і віра в те, що ви кажете, проживаючи та уявляючи кожне слово. Наприклад, якщо ви кажете, що маєте стабільний дохід і він постійно зростає, ви повинні уявити конкретні дії, які ви будете робити, маючи бажану суму грошей.
Повторювати афірмації потрібно вголос щодня (найкраще перед сном і вранці), бажано не один раз. Переконайтеся, що ви наодинці, і чітко, голосно та впевнено вимовляйте афірмацію, щоб посил був чітким.
Афірмації на гроші від Луїзи Хей
Найдієвіші фрази, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити своє фінансове становище
- Мій прибуток постійно росте.
- Я успішний (-на) у всьому, чим займаюся.
- Я магніт для грошей. Добробут у будь-якому вигляді притягується до мене.
- Будь-яка моя робота заслужено оцінюється та винагороджується.
- Сьогодні чудовий день, гроші приходять до мене з передбачуваних та несподіваних джерел.
- Приємно мати справу із грошима, які я заробив сьогодні. Частину я витрачу, частину відкладу.
- Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю Життю.
- Я змінюю свій спосіб мислення: переходжу від думок про бідність до думок про достаток, і мої фінанси є відображенням цих змін.
- Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно є у моєму житті.
- Я ніколи не шкодую про витрачені гроші.
- Я звільняюся від усіх перешкод до матеріального добробуту, я дозволяю грошам увійти в моє життя.