Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Афірмації на гроші від Луїзи Хей: як залучити до себе достаток

Афірмації — це послання до Всесвіту, певні формули, повторення яких допомагає матеріалізувати бажане. Як і що саме потрібно повторювати, щоб покращити свій дохід, — розповідаємо.

Related video

Як працюють афірмації на гроші

Афірмації на гроші допомагають досягти задоволеності своїм прибутком, звільнити від перешкод до матеріального добробуту. Найголовніше в афірмаціях — не автоматичне промовляння фраз, а впевненість і віра в те, що ви кажете, проживаючи та уявляючи кожне слово. Наприклад, якщо ви кажете, що маєте стабільний дохід і він постійно зростає, ви повинні уявити конкретні дії, які ви будете робити, маючи бажану суму грошей.

Повторювати афірмації потрібно вголос щодня (найкраще перед сном і вранці), бажано не один раз. Переконайтеся, що ви наодинці, і чітко, голосно та впевнено вимовляйте афірмацію, щоб посил був чітким.

Афірмації на гроші від Луїзи Хей

Найдієвіші фрази, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити своє фінансове становище

  • Мій прибуток постійно росте.
  • Я успішний (-на) у всьому, чим займаюся.
  • Я магніт для грошей. Добробут у будь-якому вигляді притягується до мене.
  • Будь-яка моя робота заслужено оцінюється та винагороджується.
  • Сьогодні чудовий день, гроші приходять до мене з передбачуваних та несподіваних джерел.
  • Приємно мати справу із грошима, які я заробив сьогодні. Частину я витрачу, частину відкладу.
  • Життя сповна задовольняє всі мої потреби. Я довіряю Життю.
  • Я змінюю свій спосіб мислення: переходжу від думок про бідність до думок про достаток, і мої фінанси є відображенням цих змін.
  • Мені подобається фінансова стабільність, яка постійно є у моєму житті.
  • Я ніколи не шкодую про витрачені гроші.
  • Я звільняюся від усіх перешкод до матеріального добробуту, я дозволяю грошам увійти в моє життя.

Джерело: https://www.louisehay.com/affirmations/