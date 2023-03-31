Guerlain выпустит духи за $27 тыс. во флаконе из муранского стекла и золота

Каждый из 10 флаконов духов Le Bouquet de la Mariée будет иметь гравировку.

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Французский парфюмерный дом Guerlain решил очень оригинально отметить 170-ую годовщину создания своего самого знаменитого флакона для духов с пчелиными сотами, пишет WWD. Он объединился с известным стеклодувом Аристидом Нажаном, и вместе они создали фантастический флакон из муранского стекла для духов Le Bouquet de la Mariée.

Бутылочка для духов напоминает букет невесты, где скульптурные цветы из стекла, с крапинками из 24-каратного золота, изящно расположенные так, как будто они льются из флакона. Золотые пчелы украшают экстерьер. В центре бутылочки дата – 30 апреля 1853 года. Это день, когда она была создана.

В продаже парфюм в этом дизайне появится 1 мая на веб-сайте Guerlain, однако достанется он только счастливчикам. Парфюмерный дом выпустит всего 10 таких флаконов, каждый из которых будет иметь гравировку, а стоимость одного составит 27 тысяч долларов.

"Как и Guerlain, Аристид любит природу больше всего на свете, поэтому цветы не представляли для нас обоих никакой проблемы", – рассказала журналистам директор по искусству, культуре и наследию Guerlain Энн Кэролайн Празан.

"Когда я представлял себе букет невесты, я видел, как цветы входят в пчелиную бутылку, щедро переполняясь. Le Bouquet de la Mariée — яркий аромат, который ассоциируется у меня с жестом "избранного", когда невеста запускает свой букет, и мне было важно воссоздать этот уникальный, волшебный, счастливый и вечный момент через дизайн бутылки", – признался Нажан.

Аристид увлекся муранским стеклом в 27 лет и достиг в этом огромного успеха, сделав стекло выражением своего творчества. Он – единственный французский художник на острове Мурано ( в 1,5 км от Венеции) со своей собственной стекольной мастерской. Его воображение, цветовая палитра, исследования и многочисленные рисунки создают органичные произведения, уникальные, сделанные на заказ и персонализированные, идеально интегрированные в окружающую среду.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с Филиппом Старком, с которым он познакомился на острове Мурано в 2008 году, Нажан реализует проекты в Royal Moncenau в Париже, Palazzina G в Венеции, Paradis du Fruit, Le Meurice, баре Mori Venice Bar в Париже, в Amo и в Квадри в Венеции. Его работы привлекли внимание дизайнеров, коллекционеров и международных архитекторов, таких как Жан-Мишель Вильмотт, Патрик Жуэн, Санджит Манку, Винсент Дарре, Бруно Муанар, L’Eclaireur of Paris, La Fondation Valmont, Джулиан Ринкон.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли снялась для рекламы Guerlain.