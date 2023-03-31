Guerlain випустить парфуми за $27 тис. у флаконі з муранського скла та золота

Кожен із 10 флаконів парфумів Le Bouquet de la Mariée матиме гравіювання.

Related video

Французький парфумерний дім Guerlain вирішив дуже оригінально відзначити 170-ту річницю створення свого найзнаменитішого флакона для парфумів з бджолиними стільниками, пише WWD. Він об'єднався з відомим склодувом Аристидом Нажаном, і разом вони створили фантастичну пляшечку з муранського скла для парфумів Le Bouquet de la Mariée.

Вона нагадує букет нареченої, де скульптурні квіти зі скла, з вкрапленнями з 24-каратного золота, витончено розташовані так, ніби вони ллються з флакона. Золоті бджоли прикрашають зовнішній вигляд. У центрі пляшечки дата – 30 квітня 1853 року. Це день, коли її було створено.

У продажу парфум у цьому дизайні з'явиться 1 травня на веб-сайті Guerlain, але дістанеться він тільки щасливчикам. Парфумерний дім випустить лише 10 таких флаконів, кожен з яких матиме гравіювання, а вартість одного становитиме 27 тисяч доларів.

"Як і Guerlain, Аристид любить природу найбільше на світі, тому квіти не становили для нас обох жодної проблеми", — розповіла журналістам директорка з мистецтва, культури та спадщини Guerlain Енн Керолайн Празан.

"Коли я уявляв собі букет нареченої, я бачив, як квіти входять у бджолину пляшку, щедро переповнюючись. Le Bouquet de la Mariée – яскравий аромат, який асоціюється у мене з жестом "обраного", коли наречена запускає свій букет, і мені було важливо відтворити цей унікальний, чарівний, щасливий та вічний момент через дизайн пляшечки", – зізнався Нажан.

Аристид захопився муранським склом у 27 років і досяг у цьому величезного успіху, зробивши скло вираженням своєї творчості. Він – єдиний французький художник на острові Мурано (за 1,5 км від Венеції) зі своєю власною скляною майстернею. Його уява, палітра кольорів, дослідження та численні малюнки створюють органічні твори, унікальні, зроблені на замовлення і персоналізовані, ідеально інтегровані в навколишнє середовище.

Завдяки плідній співпраці з Філіпом Старком, з яким він познайомився на острові Мурано в 2008 році, Нажан реалізує проекти в Royal Moncenau у Парижі, Palazzina G у Венеції, Paradis du Fruit, Le Meurice, барі Mori Venice Bar у Парижі, Amo та в Квадрі у Венеції. Його роботи привернули увагу дизайнерів, колекціонерів та міжнародних архітекторів, таких як Жан Мішель Вільмотт, Патрік Жуен, Санджит Манку, Вінсент Дарре, Бруно Муанар, L'Eclaireur of Paris, La Fondation Valmont, Джуліан Рінкон.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі знялася для реклами Guerlain.