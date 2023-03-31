Миллионер подал в суд на букмекерскую контору за то, что она не защитила его от игромании

Мужчина настолько увлекся ставками, что чуть не покончил жизнь самоубийством. Он также очень боялся, что о его пагубной страсти узнает бывшая жена.

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54-летний миллионер Скотт О'Брайен, который занимается переработкой отходов, подал в окружной суд Центрального Лондона иск против букмекеров Star Sports из-за того, что они не запретили ему делать ставки, и он проиграл в общей сложности свыше 100 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. Самый провальный для игромана период длился с сентября 2018 года по март 2019 года.

По словам британского предпринимателя, он, став взрослым, пристрастился к "темной и разрушительной" привычке к азартным играм и даже пытался покончить с собой из-за своей проблемы. После того, как он продал свой бизнес по переработке бумаги в Эссексе Pulp Friction за 9 миллионов фунтов стерлингов в 2012 году, мужчина настолько ударился в ставки, что спрятал миллион фунтов стерлингов наличными на дне шкафа, чтобы не было соблазна их потратить.

Последней каплей стало то, что он потратил 419 252 фунтов стерлингов на скачках и собаках во флагманской букмекерской конторе Mayfair в Лондоне, недалеко от отеля "Дорчестер". Тогда его проигрыш составил 48 859 тысяч, но с учетом денег, которые он также спустил на букмекерских терминалах, его убытки составили более 100 000 фунтов стерлингов.

Адвокаты О'Брайена утверждают, что компания нарушила обязанность действовать в соответствии со своим "кодексом социальной ответственности", и что некоторые из его проигрышей в азартных играх "были вызваны несоблюдением Star Sports кодекса, применимого к его действующей лицензии". Бизнесмен также подает в суд на компанию за нарушение контракта.

Сам игроман рассказал на суде, что признался сотруднику конторы в своей зависимости, и уверен: компания должна была предпринять шаги, чтобы запретить ему вход в свой офис или, по крайней мере, попытаться ограничить его ставки в течение шести месяцев.

В свою очередь юристы, представляющие сторону ответчика, опровергают обвинения и утверждают, что "букмекерская контора не обязана защищать игрока от последствий его зависимости". Адвокат защиты Кристофер Гиллеспи оспорил тот факт, что Скотт признался в своей зависимости кассиру Star Sports, заклеймив его заявление, как "чушь", и утверждая, что у персонала не было причин подозревать О'Брайена в серьезных проблемах.

"Заявитель ни разу не предупредил кого-либо из сотрудников о том, что у него проблемы с азартными играми, или он был проблемным игроком. Наоборот, истец изображал из себя успешного бизнесмена с разнообразными интересами, который жил в Найтсбридже, имел водителя, хорошо одевался и вращался в богатых социальных кругах", – сказал адвокат судье Хизер Баучер. Он также добавил, что истец не был ежедневным клиентом офиса Star Sports, посетив его всего 17 раз за шесть месяцев, а до 30 марта 2019 года "его выигрыши превышали его проигрыши".

Суд по делу пока продолжается, и каждая из сторон уверена в том, что правда на ее стороне.

Ранее Фокус писал о том, что игромания передается по наследству.