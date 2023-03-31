Мільйонер подав до суду на букмекерську контору за те, що вона не захистила його від ігроманії

Чоловік настільки захопився ставками, що мало не наклав на себе руки. Він також дуже боявся, що про його згубну пристрасть дізнається колишня дружина.

Related video

54-річний мільйонер Скотт О'Брайєн, який займається переробкою відходів, подав до окружного суду Центрального Лондона позов проти букмекерів Star Sports через те, що вони не заборонили йому робити ставки, і він програв загалом понад 100 тисяч фунтів стерлінгів, пише Daily Mail. Найпровальніший для ігромана період тривав із вересня 2018 року до березня 2019 року.

За словами британського підприємця, він, ставши дорослим, став жертвою "темної та руйнівної" залежності від азартних ігор і навіть намагався накласти на себе руки через свою проблему. Після того, як він продав свій бізнес із переробки паперу в Ессексі Pulp Friction за 9 мільйонів фунтів стерлінгів у 2012 році, чоловік настільки вдарився у ставки, що сховав мільйон фунтів стерлінгів готівкою на дні шафи, щоб не було спокуси їх витратити.

Останньою краплею стало те, що він витратив 419 252 фунти стерлінгів на перегонах та собаках у флагманській букмекерській конторі Mayfair у Лондоні, неподалік готелю "Дорчестер". Тоді його програш становив 48 859 тисяч, але з урахуванням грошей, які він також спустив на букмекерських терміналах, його збитки склали понад 100 000 фунтів стерлінгів.

Адвокати О'Брайєна стверджують, що компанія порушила свій обов'язок діяти відповідно до свого "кодексу соціальної відповідальності", і що деякі з його програшів в азартних іграх "були викликані недотриманням Star Sports кодексу, що застосовується до його чинної ліцензії". Бізнесмен також подає до суду на організацію через порушення контракту.

Сам ігроман розповів на суді, що зізнався співробітнику контори у своїй залежності, і впевнений: компанія повинна була здійснити кроки, щоб заборонити йому вхід до свого офісу або принаймні спробувати обмежити його ставки протягом шести місяців.

Натомість юристи, які представляють відповідача, спростовують звинувачення і стверджують, що "букмекерська контора не зобов'язана захищати гравця від наслідків його залежності". Адвокат захисту Крістофер Гіллеспі заперечив той факт, що Скотт зізнався у своїй залежності касиру Star Sports, затаврувавши його заяву, як "нісенітницю", і стверджуючи, що в персоналу не було причин підозрювати О'Брайєна у серйозних проблемах.

"Заявник жодного разу не попередив будь-кого зі співробітників про те, що в нього проблеми з азартними іграми, чи він був проблемним гравцем. Навпаки, позивач удавав із себе успішного бізнесмена з різноманітними інтересами, який жив у Найтсбріджі, мав водія, добре одягався і був своїм у багатих соціальних колах", – розповів адвокат судді Хізер Баучер. Він також додав, що позивач не був щоденним клієнтом офісу Star Sports, завітавши до нього лише 17 разів за шість місяців, а до 30 березня 2019 року "його виграші перевищували його програші".

Суд у справі поки триває, і кожна зі сторін впевнена, що правда на її боці.

Раніше Фокус писав про те, що ігроманія передається у спадок.