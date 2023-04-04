В российской рекламе предлагают снимать только многодетные семьи: кому и зачем это нужно

Таким образом депутаты решили мотивировать россиянок рожать побольше детей.

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Российские власти придумали, как мотивировать граждан рожать побольше детей. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил снимать в рекламе семьи, в которых минимум трое детей, пишут росСМИ.

По словам народного избранника, соответствующий проект закона уже готов.

"Я предлагаю вот такую инициативу – она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми", – заявил депутат.

Таким образом Гусев хочет нести в массы месседж о том, что нужно рожать побольше детей. Он отмечает, что для роста рождаемости в России необходимо 11 млн многодетных семей, а на самом деле таких – только два миллиона.

"Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах в телевидении, в рекламе, кино… Меры нужны беспрецедентные", – подчеркнул он и добавил, что в скором времени законопроект могут обсудить на заседании межфракционной группы по традиционным семейным ценностям.

Ранее Гусев уже прославился тем, что, наткнувшись на "Кинопоиске" на развлекательные программы из Украины, потребовал проверить онлайн-кинотеатры на предмет финансирования терроризма. В частности речь шла о шоу "Орел и решка", сериалах "Сваты", "Папик" и "Слуга народа". Депутат подозревает, что деньги за их трансляцию шли на помощь ВСУ.

Возвращаясь к вопросам демографии и рекламы, добавим, что в прошлом году депутаты предложили убрать рекламу молочных смесей для детей, чтобы продвигать грудное вскармливание и таким образом укрепить здоровье юных россиян. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил повышать рождаемость в России, требуя согласия супруга на аборт замужней женщины. Также Лукьянов уверен, что показанием для аборта должна быть лишь угроза здоровью матери.

Ранее Фокус писал, что в России мужчина оставил в аэропорту двух детей с запиской, что ему нечем их кормить.