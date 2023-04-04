У російській рекламі пропонують знімати лише багатодітні сім'ї: кому і навіщо це потрібно

Так депутати вирішили мотивувати росіянок народжувати більше дітей.

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Російська влада придумала, як мотивувати громадян народжувати більше дітей. Депутат Держдуми РФ Дмитро Гусєв запропонував знімати у рекламі сім'ї, у яких щонайменше троє дітей, пишуть росЗМІ.

За словами народного обранця, відповідний проєкт закону вже готовий.

"Я пропоную ось таку ініціативу — вона полягає в тому, щоб на законодавчому рівні запровадити обов'язковий показ для рекламних роликів: якщо показують сім'ї, то сім'ї мають бути із трьома чи чотирма дітьми", — заявив депутат.

Так Гусєв хоче нести в маси меседж про те, що потрібно народжувати більше дітей. Він зазначає, що для зростання народжуваності в Росії необхідно 11 млн багатодітних сімей, а насправді таких лише два мільйони.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас були багатодітні сім'ї, то у нас це має з'являтися у всіх образах у телебаченні, у рекламі, кіно… Заходи потрібні безпрецедентні", — наголосив він і додав, що незабаром законопроєкт можуть обговорити на міжфракційному засіданні групи з традиційних сімейних цінностей.

Раніше Гусєв уже прославився тим, що натрапивши на "Кинопоиске" на розважальні програми з України, вимагав перевірити онлайн-кінотеатри на предмет фінансування тероризму. Зокрема йшлося про шоу "Орел і решка", серіали "Свати", "Папік" та "Слуга народу". Депутат підозрює, що гроші за їх трансляцію йшли на допомогу ЗСУ.

Повертаючись до питань демографії та реклами, додамо, що минулого року депутати запропонували прибрати рекламу молочних сумішей для дітей, щоб просувати грудне вигодовування і в такий спосіб зміцнити здоров'я юних росіян. Законопроєкт було ухвалено Держдумою у першому читанні.

Раніше голова патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства священик Федір Лук'янов запропонував підвищувати народжуваність у Росії, вимагаючи згоди чоловіка на аборт заміжньої жінки. Також Лук'янов упевнений, що підставою для аборту має бути лише загроза здоров'ю матері.

Раніше Фокус писав, що в Росії чоловік залишив в аеропорту двох дітей із запискою, що йому нема чим їх годувати.