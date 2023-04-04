Хитрость — их суперспособность: три самых коварных знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые лучше всех умеют пользоваться своей хитростью и часто применяют ее для собственной выгоды.

Related video

Водолей

Водолеи, обладая хорошим интеллектом, постоянно используют хитрость, чтобы оказаться "на коне". Хоть им и приносит это удовольствие, просто так они этим не занимаются, только если речь идет об их выгоде. Также они часто вступают в разного рода словесные перепалки, умеют манипулировать и любят быть в курсе последних новостей обо всем.

Рыбы

Для Рыб хитрые и коварные поступки — больше способ самоутверждения, чем инструмент достижения целей. Несмотря на то, что представители этого знака выглядят и ведут себя ангельски, они с легкостью могут увиливать от каверзного вопроса, преподнести историю, как им это выгодно, и немного приврать, для того чтобы доказать свою правоту или переубедить кого-то.

Весы

Весы — отличные манипуляторы. Они изощренно могут склонить собеседника к своему мнению, применив коварство и сообразительность. Их хитрость – сложный механизм с большим количеством ходов, что позволяет им практически всегда выходить сухими из воды.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ