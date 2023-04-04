Хитрість — їх суперздатність: три найпідступніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які найкраще вміють користуватися своєю хитрістю та часто застосовують її для власної вигоди.

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Водолій

Водолії, володіючи хорошим інтелектом, постійно використовують хитрість, щоб опинитися "на коні". Хоч їм і приносить це задоволення, просто так вони цим не займаються, тільки якщо йдеться про їхню вигоду. Також вони часто вступають у різні словесні суперечки, вміють маніпулювати і люблять бути в курсі останніх новин.

Риби

Для Риб хитрі та підступні вчинки — більшою мірою спосіб самоствердження, ніж інструмент досягнення цілей. Незважаючи на те, що представники цього знака виглядають і поводяться, як янголи, вони з легкістю можуть ухилятися від каверзного питання, піднести історію, як їм це вигідно, і трохи прибрехати, щоб довести свою правоту або переконати когось.

Терези

Терези — відмінні маніпулятори. Вони витончено можуть схилити співрозмовника до своєї думки, застосувавши підступність та кмітливість. Їх хитрість — складний механізм із великою кількістю ходів, що дозволяє їм практично завжди виходити сухими з води.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ