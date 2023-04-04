Стиль жизни
Первое солнечное затмение в 2023 году. Когда будет и что нельзя делать?
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20 апреля состоится первое в этом году гибридное солнечное затмение. Увидеть его можно будет в некоторых районах Индийского и Тихого океанов. Подобное солнечное затмение наблюдалось 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.
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В Украине явление наблюдать воочию будет невозможно. Но желающие смогут посмотреть трансляцию события, которая начнется 20 апреля в 6:17 по киевскому времени.
В день солнечного затмения, по народным приметам, нельзя заводить новые знакомства, делать крупные приобретения, напиваться, рисковать и так далее.
Что нельзя делать во время солнечного затмения?
- начинать что-то новое, планировать будущее
- менять имидж, подстригать волосы, посещать косметолога
- обижать животных, ругать их, бить
- громко смеяться, веселится
- тяжело работать, заниматься ремонтом домом
- употреблять не только спиртные напитки, но и квас
- не рекомендуется в этот день совершать любые покупки
- лучше не планировать путешествия, не собираться в дорогу
- много времени проводить за рулем
Что рекомендуют астрологи делать во время солнечного затмения?
- возвращать долги, закрывать кредиты
- исполнять обещания
- практиковать медитации, духовные практики
- прощать обиды
- разрывать токсичные отношения
- принимать солевые ванны
- выбрасывать старые ненужные вещи
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