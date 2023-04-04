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Стиль жизни

Первое солнечное затмение в 2023 году. Когда будет и что нельзя делать?

Фото: Getty

20 апреля состоится первое в этом году гибридное солнечное затмение. Увидеть его можно будет в некоторых районах Индийского и Тихого океанов. Подобное солнечное затмение наблюдалось 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.

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В Украине явление наблюдать воочию будет невозможно. Но желающие смогут посмотреть трансляцию события, которая начнется 20 апреля в 6:17 по киевскому времени.

В день солнечного затмения, по народным приметам, нельзя заводить новые знакомства, делать крупные приобретения, напиваться, рисковать и так далее.

Что нельзя делать во время солнечного затмения?

  • начинать что-то новое, планировать будущее
  • менять имидж, подстригать волосы, посещать косметолога
  • обижать животных, ругать их, бить
  • громко смеяться, веселится
  • тяжело работать, заниматься ремонтом домом
  • употреблять не только спиртные напитки, но и квас
  • не рекомендуется в этот день совершать любые покупки
  • лучше не планировать путешествия, не собираться в дорогу
  • много времени проводить за рулем

Что рекомендуют астрологи делать во время солнечного затмения?

  • возвращать долги, закрывать кредиты
  • исполнять обещания
  • практиковать медитации, духовные практики
  • прощать обиды
  • разрывать токсичные отношения
  • принимать солевые ванны
  • выбрасывать старые ненужные вещи

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ