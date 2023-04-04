Первое солнечное затмение в 2023 году. Когда будет и что нельзя делать?

20 апреля состоится первое в этом году гибридное солнечное затмение. Увидеть его можно будет в некоторых районах Индийского и Тихого океанов. Подобное солнечное затмение наблюдалось 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля 2041 года.

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В Украине явление наблюдать воочию будет невозможно. Но желающие смогут посмотреть трансляцию события, которая начнется 20 апреля в 6:17 по киевскому времени.

В день солнечного затмения, по народным приметам, нельзя заводить новые знакомства, делать крупные приобретения, напиваться, рисковать и так далее.

Что нельзя делать во время солнечного затмения?

начинать что-то новое, планировать будущее

менять имидж, подстригать волосы, посещать косметолога

обижать животных, ругать их, бить

громко смеяться, веселится

тяжело работать, заниматься ремонтом домом

употреблять не только спиртные напитки, но и квас

не рекомендуется в этот день совершать любые покупки

лучше не планировать путешествия, не собираться в дорогу

много времени проводить за рулем

Что рекомендуют астрологи делать во время солнечного затмения?

возвращать долги, закрывать кредиты

исполнять обещания

практиковать медитации, духовные практики

прощать обиды

разрывать токсичные отношения

принимать солевые ванны

выбрасывать старые ненужные вещи

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ