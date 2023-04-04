Перше сонячне затемнення у 2023 році. Коли буде і що не можна робити?

20 квітня відбудеться перше цього року гібридне сонячне затемнення. Побачити його можна буде в деяких районах Індійського та Тихого океанів. Таке сонячне затемнення можна було спостерігати 8 квітня 2005 року, наступне буде 30 квітня 2041 року.

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В Україні явище спостерігати на власні очі буде неможливо. Але охочі зможуть переглянути трансляцію події, яка розпочнеться 20 квітня о 6:17 за київським часом.

У день сонячного затемнення, за народними прикметами, не можна заводити нові знайомства, здійснювати великі покупки, напиватися та ризикувати.

Що не можна робити під час сонячного затемнення?

починати щось нове, планувати майбутнє;

міняти імідж, підстригати волосся, відвідувати косметолога;

ображати тварин, лаяти їх, бити;

голосно сміятися, веселитися;

важко працювати, займатися ремонтом у будинку;

вживати спиртні напої;

робити покупки;

краще не планувати подорожі, не збиратися в дорогу;

багато часу проводити за кермом.

Що астрологи рекомендують робити під час сонячного затемнення?

повертати борги, закривати кредити;

виконувати обіцянки;

практикувати медитації, духовні практики;

пробачати образи;

розривати токсичні стосунки;

приймати сольові ванни;

викидати старі непотрібні речі.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ