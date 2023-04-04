Стиль життя
Перше сонячне затемнення у 2023 році. Коли буде і що не можна робити?
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20 квітня відбудеться перше цього року гібридне сонячне затемнення. Побачити його можна буде в деяких районах Індійського та Тихого океанів. Таке сонячне затемнення можна було спостерігати 8 квітня 2005 року, наступне буде 30 квітня 2041 року.
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В Україні явище спостерігати на власні очі буде неможливо. Але охочі зможуть переглянути трансляцію події, яка розпочнеться 20 квітня о 6:17 за київським часом.
У день сонячного затемнення, за народними прикметами, не можна заводити нові знайомства, здійснювати великі покупки, напиватися та ризикувати.
Що не можна робити під час сонячного затемнення?
- починати щось нове, планувати майбутнє;
- міняти імідж, підстригати волосся, відвідувати косметолога;
- ображати тварин, лаяти їх, бити;
- голосно сміятися, веселитися;
- важко працювати, займатися ремонтом у будинку;
- вживати спиртні напої;
- робити покупки;
- краще не планувати подорожі, не збиратися в дорогу;
- багато часу проводити за кермом.
Що астрологи рекомендують робити під час сонячного затемнення?
- повертати борги, закривати кредити;
- виконувати обіцянки;
- практикувати медитації, духовні практики;
- пробачати образи;
- розривати токсичні стосунки;
- приймати сольові ванни;
- викидати старі непотрібні речі.
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