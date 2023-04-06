Жена опального экс-президента США. Топ-10 выходов Мелании Трамп

Это правда, что бывшая первая леди США тщательно следила за своим стилем. Мелания известна тем, что носит дизайнерские бренды, острые силуэты и роскошные аксессуары. Фокус собрал топ-10 лучших выходов жены Дональда Трампа в качестве первой леди.

Related video

Благодаря своей бывшей карьере модели, Мелания Трамп может превратить даже самый случайный наряд в грандиозный модный выход, и она постоянно поражала своим классическими стильными решениями, будучи первой леди США с 2017 по 2021 год.

Даже когда она вышла из Белого дома 20 января 2021 года, Мелания сохранила свою грандиозную модную репутацию. Она покинула Вашингтон в полностью черном образе от Chanel и Dolce & Gabbana, отметив формальный конец ее модной эпопеи в качестве первой леди .

Однако, в тот же день она отправилась во Флориду уже в новом платье. Для перелета она выбрала красочное платье Gucci за 3700 долларов, которое супруга Дональда Трампа сочетала с черными туфлями-лодочками и массивными солнцезащитными очками.

Мелания и Дональд Трамп

Фокус собрал 10 самых запоминающихся выходов Мелании Трамп в качестве первой леди США.

Стиль Мелании Трамп в качестве первой леди США

Мишель Обама и Мелания Трамп Фото: Getty Images

20 января 2017 год

Для инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года Мелания надела бледно-голубое кашемировое платье Ralph Lauren с подходящими замшевыми остроносыми туфлями и перчатками в тон. Элегантный наряд напоминал шикарный стиль Джеки Кеннеди.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

3 июня 2019 год

Во время официального визита в Лондон Мелания явно воссоздала ансамбль Одри Хепберн из фильма "Моя прекрасная леди" с широкополой шляпой. На ней было бело-синее платье-футляр Dolce & Gabbana стоимостью 8700 долларов, сшитая на заказ шляпа Herve Pierre стоимостью 3700 долларов. Свой безупречный образ Мелания дополнила темно-синими туфлями-лодочками Manolo Blahnik BB за 600 долларов.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty Images

4 июня 2019 год

Организовывая ужин в честь принца Чарльза и герцогини Корнуольской в Winfield House в Лондоне, бывшая первая леди выглядела роскошно в красном платье-накидке от Givenchy стоимостью 400 долларов. Элегантное платье в пол было с едва уловимым мерцающим вырезом из пайеток.

Платье разработано Клэр Уэйт Келлер, гением свадебного платья Меган Маркл. Мелания носила его с гладкими волосами с боковым пробором и мерцающими серьгами.

Мелания Трамп Фото: Shutterstock

26 ноября 2019 года

Бывшая первая леди присоединилась к Дональду Трампу на 72-й ежегодной презентации Национальной индейки Дня благодарения в Белом доме, надев праздничный коричневый замшевый дизайнерский ансамбль. Свой образ Мелания дополнила плащом Burberry и подходящими сапогами Saint Laurent до колен.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty Images

24 февраля 2020 год

Во время посещения Ахмедабада, Индия, бывшая модель надела белый комбинезон Atelier Caito for Herve Pierre с зелено-золотым поясом с определенным значением.

"Пояс была вырезан из индийских текстильных тканей начала XX века, которые я нашел в Париже через очень хороших друзей-коллекционеров, — написал тогда дизайнер в Instagram. — Пояс изготовлен из зеленого шелка и золотых металлических нитей. Мы использовали кайму, которая была самой интересной деталью, которую мы могли использовать, поскольку она была винтажной".

Мелания и Дональд Трамп Фото: Shutterstock

6 мая 2019 год

На церемонии вручения медали Свободы Тайгеру Вудсу в Rose Garden в Белом доме госпожа Трамп была одета в иллюзорное платье-миди от Elie Saab за 7450 долларов, которое она впервые представила на саммите НАТО в 2018 году.

Мелания Трамп Фото: usmagazine

18 апреля 2019 год

Отправляясь из Белого дома, чтобы провести пасхальные выходные в Мар-а-Лаго, Мелания была одета в пальто Adam Lippes с цветочным принтом за 2250 долларов, белое платье-футляр и персиковые туфли на шпильке Christian Louboutin.

Фото: Getty Images

5 июня 2019 год

Бывшая первая леди США надела белое пальто от The Row, белую причудливую шляпу от Philip Treacy и туфли Dior телесного цвета на мероприятии, посвященном 75-летию высадки десанта в Southsea Common.

Мелания Трамп Фото: usmagazine

11 апреля 2019 год

Розовый ей определенно к лицу. Миссис Трамп приветствовала президента и первую леди Южной Кореи в ресторане White Hose в пальто цвета фуксии Louis Vuitton за 4750 долларов, которое она закрепила черным ремнем с узлом. Свой образ традиционно Мелания дополнила остроносыми туфлями на шпильке.

26 мая 2017 год

Первая леди Мелания Трамп носила на себе эквивалент дохода средней американской семьи во время своих выступлений на Сицилии. Она была одета в кремовое жаккардовое платье-футляр от D&G и яркий шелковый жакет за 51 500 долларов с круглым вырезом и объемным цветочным принтом, который она накинула на плечи. Она также носила клатч с таким же трехмерным цветочным узором и туфли на каблуках кремового цвета.