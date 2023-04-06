Дружина опального екс-президента США Топ-10 виходів Меланії Трамп

Це правда, що колишня перша леді США старанно стежила за своїм стилем. Меланія відома тим, що носить дизайнерські бренди, гострі силуети та розкішні аксесуари. Фокус зібрав топ-10 найкращих виходів дружини Дональда Трампа як першої леді.

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Завдяки своїй колишній кар'єрі моделі, Меланія Трамп може перетворити навіть саме випадкове вбрання на грандіозний модний вихід, і вона постійно вражала своїми класичними стильними рішеннями, коли була першою леді США з 2017 по 2021 рік.

Навіть коли вона вийшла з Білого дому 20 січня 2021, Меланія зберегла свою грандіозну модну репутацію. Вона залишила Вашингтон у повністю чорному образі від Chanel та Dolce & Gabbana, відзначивши формальний кінець її модної епопеї, як першої леді.

Проте, того ж дня вона вирушила до Флориди вже у новій сукні. Для перельоту вона обрала яскраву сукню Gucci за 3700 доларів, яку дружина Дональда Трампа поєднувала з чорними туфлями-човниками та масивними сонцезахисними окулярами.

Меланія та Дональд Трамп

Фокус зібрав 10 найбільш незабутніх виходів Меланії Трамп в якості першої леді США.

Стиль Меланії Трамп як першої леді США

Мішель Обама та Меланія Трамп Фото: Getty Images

20 січня 2017 рік

Для інавгурації Дональда Трампа в січні 2017 року Меланія одягла блідо-блакитну кашемірову сукню Ralph Lauren з відповідними замшевими гостроносими туфлями і рукавичками в тон. Елегантне вбрання нагадувало шикарний стиль Джекі Кеннеді.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

3 червня 2019 рік

Під час офіційного візиту до Лондона Меланія явно відтворила ансамбль Одрі Хепберн з фільму "Моя прекрасна леді" з крислатим капелюхом. На ній була біло-синя сукня-футляр Dolce & Gabbana вартістю 8700 доларів, зшитий на замовлення капелюх Herve Pierre вартістю 3700 доларів. Свій бездоганний образ Меланія доповнила темно-синіми туфлями-човниками Manolo Blahnik BB за 600 доларів.

Дональд та Меланія Трамп Фото: Getty Images

4 червня 2019 рік

Організовуючи вечерю на честь принца Чарльза та герцогині Корнуольської у Winfield House у Лондоні, колишня перша леді виглядала розкішно у червоній сукні-накидці від Givenchy вартістю 400 доларів. Елегантне плаття в підлогу було з ледь вловимим мерехтливим вирізом з паєток.

Сукня розроблена Клер Уейт Келлер, генієм весільної сукні Меган Маркл. Меланія носила його з гладким волоссям з бічним проділом і мерехтливими сережками.

Меланія Трамп Фото: Shutterstock

26 листопада 2019 року

Колишня перша леді приєдналася до Дональда Трампа на 72-й щорічній презентації Національної індички Дня подяки у Білому домі, одягнувши святковий замшевий коричневий дизайнерський ансамбль. Свій образ Меланія доповнила плащем Burberry і чоботами Saint Laurent до колін.

Дональд та Меланія Трамп Фото: Getty Images

24 лютого 2020 рік

Під час відвідування Ахмедабада, Індія, колишня модель одягнула білий комбінезон Atelier Caito for Herve Pierre із зелено-золотим поясом із певним значенням.

"Пояс було вирізано з індійських текстильних тканин початку XX століття, які я знайшов у Парижі через дуже хороших друзів-колекціонерів, — написав тоді дизайнер у Instagram. — Пояс виготовлений із зеленого шовку та золотих металевих ниток. Ми використовували займу, яка була найцікавішою деталлю, яку ми могли використати, оскільки вона була вінтажною".

Меланія та Дональд Трамп Фото: Shutterstock

6 травня 2019 рік

На церемонії вручення медалі Свободи Тайгеру Вудсу в Rose Garden у Білому домі пані Трамп була одягнена в ілюзорну сукню-міді від Elie Saab за 7450 доларів, яку вона вперше представила на саміті НАТО у 2018 році.

Меланія Трамп Фото: usmagazine

18 квітня 2019 рік

Вирушаючи з Білого дому, щоб провести великодні вихідні в Мар-а-Лаго, Меланія була одягнена в пальто Adam Lippes з квітковим принтом за 2250 доларів, біле плаття-футляр та персикові туфлі на шпильці Christian Louboutin.

Фото: Getty Images

5 червня 2019 рік

Колишня перша леді США одягла біле пальто від The Row, білий химерний капелюх від Philip Treacy та туфлі Dior тілесного кольору на заході, присвяченому 75-річчю висадки десанту в Southsea Common.

Меланія Трамп Фото: usmagazine

11 квітня 2019 рік

Рожевий їй безперечно личить. Місіс Трамп привітала президента та першу леді Південної Кореї у ресторані White Hose у пальті кольору фуксії Louis Vuitton за 4750 доларів, яке вона закріпила чорним ременем із вузлом. Свій образ традиційно Меланія доповнила гостроносими туфлями на шпильці.

26 травня 2017 рік

Перша леді Меланія Трамп мала на собі еквівалент доходу середньої американської родини під час своїх виступів на Сицилії. Вона була одягнена в кремову жакардову сукню-футляр від D&G і яскравий шовковий жакет за 51 500 доларів з круглим вирізом та об'ємним квітковим принтом, який вона накинула на плечі. Вона також носила клатч із таким же тривимірним квітковим візерунком та туфлі на підборах кремового кольору.