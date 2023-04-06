Холостая Луна в апреле 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — период, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти промежутки времени могут быть опасными для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы перейти в следующее. Но есть промежутки времени, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти периоды и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может валиться из рук. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в апреле 2023 года?
9 апреля 12:10-15:56
11 апреля 13:50-20:32
13 апреля 17:15-23:41
15 апреля 18:16-23:59
17 апреля 21:57 — 18 апреля 04:09
20 апреля 07:12-07:30
22 апреля 06:40-13:10
24 апреля 15:13-21:59
27 апреля 02:40-09:30
29 апреля 13:55-21:58
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.