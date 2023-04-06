Холостая Луна в апреле 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — период, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти промежутки времени могут быть опасными для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы перейти в следующее. Но есть промежутки времени, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти периоды и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может валиться из рук. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в апреле 2023 года?

9 апреля 12:10-15:56

11 апреля 13:50-20:32

13 апреля 17:15-23:41

15 апреля 18:16-23:59

17 апреля 21:57 — 18 апреля 04:09

20 апреля 07:12-07:30

22 апреля 06:40-13:10

24 апреля 15:13-21:59

27 апреля 02:40-09:30

29 апреля 13:55-21:58

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer