Холостий Місяць у квітні 2023 року: коли буде і що не можна робити

Холостий Місяць — період, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці проміжки часу можуть бути небезпечними для людей.

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Що таке Місяць без курсу або холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб перейти до наступного. Але є проміжки часу, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці періоди і називають Місяцем без курсу або холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед наступним ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може падати з рук. Кількість періодів Місяця без курсу кожного місяця різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.

Коли Місяць без курсу буде у квітні 2023 року?

9 квітня 12:10-15:56

11 квітня 13:50-20:32

13 квітня 17:15-23:41

15 квітня 18:16-23:59

17 квітня 21:57 — 18 квітня 04:09

20 квітня 07:12-07:30

22 квітня 06:40-13:10

24 квітня 15:13-21:59

27 квітня 02:40-09:30

29 квітня 13:55-21:58

Місяць без курсу: що не можна робити

займатися серйозними справами;

ухвалювати важливі рішення;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати у поїздки;

здійснювати великі покупки;

робити інʼєкції краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати чи дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer