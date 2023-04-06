Холостий Місяць у квітні 2023 року: коли буде і що не можна робити
Холостий Місяць — період, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці проміжки часу можуть бути небезпечними для людей.
Що таке Місяць без курсу або холостий Місяць?
Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб перейти до наступного. Але є проміжки часу, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці періоди і називають Місяцем без курсу або холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед наступним ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може падати з рук. Кількість періодів Місяця без курсу кожного місяця різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.
Коли Місяць без курсу буде у квітні 2023 року?
9 квітня 12:10-15:56
11 квітня 13:50-20:32
13 квітня 17:15-23:41
15 квітня 18:16-23:59
17 квітня 21:57 — 18 квітня 04:09
20 квітня 07:12-07:30
22 квітня 06:40-13:10
24 квітня 15:13-21:59
27 квітня 02:40-09:30
29 квітня 13:55-21:58
Місяць без курсу: що не можна робити
- займатися серйозними справами;
- ухвалювати важливі рішення;
- брати участь у переговорах;
- планувати щось;
- робити ремонт;
- проходити співбесіди;
- вирушати у поїздки;
- здійснювати великі покупки;
- робити інʼєкції краси;
- здавати аналізи.
Місяць без курсу: що потрібно робити
- відпочивати та медитувати;
- читати чи дивитися щось;
- залишатися наодинці;
- займатися улюбленою справою.