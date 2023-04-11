Любят только себя: три самых эгоистичных знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых собственное "я" — всегда в приоритете.

Related video

Овен

Один из самых эгоистичных знаков — Овен. Для них личный комфорт всегда в приоритете, что им преимущественно помогает по жизни — Овны часто достигают желаемого именно из-за этой своей черты. Но здесь речь идет о здоровом эгоизме — параллельно с этим Овны не игнорируют просьбы и проблемы своих родных, всегда готовы прийти им на помощь, а также способны проявлять внимание и заботу. Просто они делают это без лишнего драматизма и самопожертви.

Лев

Эгоизм Львов выражается в безукоризненной любви к себе и самовосхищении. Им абсолютно все равно на мнение окружающих, ведь они знают себе цену и уверены в своем превосходстве на сто процентов. Также Львы очень любят лесть и комплименты. Еще представители этого знака умеют четко выстраивать свои личностные границы, что тоже является проявлением любви к себе. Но иногда у представителей этого знака могут быть конфликты с близкими из-за дефицита внимания к ним и чрезмерной зацикленности лишь на своих интересах.

Стрелец

Для Стрельцов очень важно чувствовать себя важными, нужными и незаменимыми. Если в отношениях они не получают этого, то долго этот союз существовать не будет. Стрельцы любят себя побаловать, похвалить и наградить за что-то, что является признаком здорового эгоизма. Но иногда их любовь к себе быть причиной необъективной самооценки, что может мешать по жизни представителям этого знака.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ