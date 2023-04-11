Люблять лише себе: три найбільш егоїстичні знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких власне "я" завжди в пріоритеті.

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Овен

Один із найбільш егоїстичних знаків – Овен. Для них особистий комфорт завжди у пріоритеті, що їм переважно допомагає у житті — Овни часто досягають бажаного саме через цю рису. Але тут йдеться про здоровий егоїзм — паралельно з цим Овни не ігнорують прохання та проблеми своїх рідних, завжди готові прийти їм на допомогу, а також здатні виявляти увагу та турботу. Просто вони роблять це без зайвого драматизму та самопожертви.

Лев

Егоїзм Левів виявляється в абсолютній любові до себе та самозахопленні. Їм абсолютно все одно на думку людей, що їх оточують, адже вони знають собі ціну та впевнені у собі на сто відсотків. Також Леви дуже люблять лестощі та компліменти. Ще представники цього знаку вміють чітко вибудовувати свої особисті межі, що також є проявом любові до себе. Але іноді Леви можуть мати конфлікти з близькими через дефіцит уваги до них і надмірну зацикленість лише на своїх інтересах.

Стрілець

Для Стрільців дуже важливо почуватися важливими, потрібними та незамінними. Якщо у стосунках вони не отримують цього, то довго цей союз не існуватиме. Стрільці люблять себе побалувати, похвалити та нагородити за щось, що є ознакою здорового егоїзму. Але іноді їхня любов до себе бути причиною необ'єктивної самооцінки, що може заважати по життю представникам цього знака.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ