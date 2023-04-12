День, когда нужно быть честным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 апреля 2023 года

Если взяли резкий старт в начале недели, то сегодня звезды советуют снизить темп и нагрузки и немного выдохнуть.

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Овен

У Овнов будет достаточно энергичный день, возможны неожиданные события, которые касаются работы и карьерного пути. Также есть вероятность эмоциональных перепадов.

Телец

Постарайтесь сегодня быть максимально честными с окружающими, даже несмотря на соблазн где-то слукавить или схитрить. Также будьте внимательны с цифрами и документами.

Близнецы

Вы взяли резкий старт в начале недели, поэтому сейчас звезды советуют снизить темп и нагрузки и немного выдохнуть. Займитесь восстановлением ментального здоровья. Также сегодня полезно будет взяться за новое хобби.

Рак

Сегодня вы можете оказаться рядом с "энергетическим вампиром". Не поддавайтесь на его манипуляции и оставайтесь спокойным и мудрым. Также сегодня важно вспомнить о тех, кто по вам скучает, и уделить им внимание.

Лев

Звезды рекомендуют сегодня вам заняться чем-то связанным с физической нагрузкой: может, вы давно хотели сходить в спортзал, прогуляться пешком от работы к дому или убраться в доме. Также будьте внимательны с новыми знакомствами — есть вероятность встречи человека, который выдает себя за того, кем не является.

Дева

Сегодня решиться какой-то вопрос, который давно вас беспокоил, и это очень облегчит вам жизнь. Звезды рекомендуют вечером немного расслабиться и отметить это событие, несмотря на разгар рабочей недели.

Весы

Хорошо подумайте над своими текущими задачами и приоритетами, возможно, вы тратите силы и время на то, от чего на самом деле стоит отказаться. Прислушайтесь к советам ваших близких.

Скорпион

Не пренебрегайте сегодня предложением помощи, вам это облегчить жизнь, а вашем помощнику будет приятно уделить вам время и внимание. Также не забывайте про комплименты для своего партнера — ему важно слышать теплые слова от вас.

Стрелец

Двигаясь к поставленной цели, постарайтесь сегодня максимально абстрагироваться от мелочей, которые будут отвлекать — это могут быть мелкие бытовые вопросы, пустые разговоры с коллегами или отвлечение на соцсети. Если вы добавите больше сосредоточенности и внимания — все получится наилучшим образом.

Козерог

Сегодня может показаться, что ваша энергия на нуле и вы эмоционально выгорели. Но это ошибочное впечатление, ведь после небольшого восстановления у вас откроется второе дыхание и у вас получится реализовать задуманное.

Водолей

Удача будет сопутствовать вам во всех сферах жизни – как профессиональной, так и личной: важно не упустить шанс и воспользоваться счастливым стечением обстоятельств. Также вас весь день будет сопутствовать романтическое настроение.

Рыбы

Сегодня вы можете проявить чрезмерный эгоизм, что не есть плохо, но вот ваши близкие могу обидеться через недостаток внимания к ним. Также будьте внимательны с деньгами и крупными покупками.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ