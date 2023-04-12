День, коли потрібно бути чесним: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 квітня 2023 року

Якщо взяли різкий старт на початку тижня, то сьогодні зірки радять знизити темп та навантаження та трохи видихнути.

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Овен

Овни матимуть досить енергійний день, можливі несподівані події, які стосуються роботи та кар'єрного шляху. Також є можливість емоційних перепадів протягом дня.

Телець

Постарайтеся сьогодні бути максимально чесними зі всіма, хто оточує вас, навіть незважаючи на спокусу десь злукавити чи схитрувати. Також будьте уважні з цифрами та документами.

Близнюки

Ви взяли різкий старт на початку тижня, тому зараз зірки радять знизити темп та навантаження та трохи видихнути. Займіться відновленням здоров'я. Також сьогодні буде корисно взятися за нове хобі.

Рак

Сьогодні ви можете опинитися поряд із "енергетичним вампіром". Не піддавайтеся на його маніпуляції та залишайтеся спокійним та мудрим. Також в цей день важливо згадати про тих, хто за вами сумує, і приділити їм увагу.

Лев

Зірки рекомендують сьогодні вам зайнятися чимось пов'язаним із фізичним навантаженням: може, ви давно хотіли сходити до спортзалу, прогулятися пішки від роботи до дому чи поприбирати в будинку. Також будьте уважні з новими знайомствами — є ймовірність зустрічі з людиною, яка видає себе за того, ким не є насправді.

Діва

Сьогодні вирішиться якесь питання, яке давно вас непокоїло, і це дуже полегшить вам життя. Зірки рекомендують увечері трохи розслабитися та відзначити цю подію, незважаючи на розпал робочого тижня.

Терези

Добре подумайте над своїми поточними завданнями та пріоритетами, можливо, ви витрачаєте сили та час на те, від чого насправді варто відмовитись. Прислухайтеся до порад ваших близьких.

Скорпіон

Не нехтуйте сьогодні пропозицією допомоги, вам це полегшить життя, а вашому помічнику буде приємно приділити вам час та увагу. Також не забувайте про компліменти для свого партнера – йому важливо чути теплі слова від вас.

Стрілець

Рухаючись до поставленої мети, постарайтеся сьогодні максимально абстрагуватися від дрібниць, які відволікатимуть — це можуть бути дрібні побутові питання, порожні розмови з колегами або соцмережі. Якщо ви додасте більше зосередженості та уваги – все вийде якнайкраще.

Козеріг

Сьогодні може здатись, що ваша енергія на нулі і ви емоційно вигоріли. Але це помилкове враження, адже після короткого перепочинку у вас відкриється друге дихання і вам вдасться реалізувати задумане.

Водолій

Успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах життя – як професійному, так і особистому: важливо не проґавити шанс і скористатися щасливим збігом обставин. Також вас весь день супроводжуватиме романтичний настрій.

Риби

Сьогодні ви можете проявити надмірний егоїзм, що не є погано, але ваші близькі можу образитися через брак уваги до них. Також будьте уважні з грошима та великими покупками.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ