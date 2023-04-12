Все в дом: три самых жадных знака Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые отличаются исключительной способностью экономить средства и никак не любят разбрасываться ими.

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Козерог

Для Козерогов характерна завидная рациональность и взвешенность — это касается и материальных вопросов в их жизни. Представители этого знака не столько жадные, сколько экономные. Они не любят переплачивать только лишь за значок бренда, не считают нужным тратится на излишества и очень нервничают, когда им приходится выбрасывать еду из холодильника. Но Козероги жадные только по отношению к себе и свой образ жизни стараются на навязывать окружающим.

Дева

Представители этого знака достаточно трудолюбивы, поэтому часто располагают деньгами. Но поскольку они знают им цену, то на ветер зря не бросают. Девы могут себе позволить качественную и дорогую вещь, но это будет обдуманная покупка, к которой они шли долго и взвешивали много за и против. Эта черта может быть негативной для представителей этого знака в отношениях, ведь на других они деньги тоже тратят неохотно.

Рыбы

Рыбы считают, что копейка гривну бережет, поэтому всегда ищут скидки, будут торговаться на рынке или собирать бонусы на картах. Также они не могут распрощаться со многими вещами по причине того, что они могут пригодиться когда-то и не нужно будет потом тратиться. Представители этого знака с очень малой вероятностью одолжат вам деньги. Но что касается самых родных — на них они средства жалеть не будут.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Также Фокус ранее писал про три самых щедрых знака Зодиака