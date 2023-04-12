Все в дім: три найжадібніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які вирізняються винятковою здатністю економити кошти і аж ніяк не люблять розкидатися ними.

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Козеріг

Для Козерогів характерна особлива раціональність та виваженість — це стосується й матеріальних питань у їхньому житті. Представники цього знаку не так жадібні, як економні. Вони не люблять переплачувати тільки за значок бренду, не вважають за потрібне витрачатися на шик і дуже нервують, коли їм доводиться викидати їжу з холодильника. Але Козероги жадібні лише стосовно себе і свій спосіб життя не намагаються нав'язувати людям довкола.

Діва

Діви досить працелюбні, тому часто мають у своєму розпорядженні хороші гроші. Але оскільки вони знають їм ціну, то на вітер марно не кидають. Представники цього знаку можуть собі дозволити якісну та дорогу річ, але це буде обдумана покупка, до якої вони йшли довго та зважували багато "за" та "проти". Ця риса може бути негативною для Дів у стосунках, адже на інших вони гроші також витрачають неохоче.

Риби

Риби вважають, що копійка гривню береже, тож завжди шукають знижки, торгуються на базарі та збирають бонуси на картах. Також вони не можуть розпрощатися з багатьма речами через те, що вони можуть стати в пригоді колись і не треба буде потім витрачатися. Представники цього знака з дуже малою ймовірністю позичать вам гроші. Але щодо найрідніших — на них вони кошти не шкодуватимуть.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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