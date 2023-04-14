Календарь красоты на вторую половину апреля 2023 года: когда делать разные процедуры

Астрологи отмечают, что для процедур, связанных с внешностью, важно подбирать дни, которые благоприятно повлияют на результат. Для этого стоит заглянуть в лунный календарь.

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Лунный календарь процедур красоты на вторую половину апреля 2023 года:

Благоприятные дни для хирургических операций: 22-30 апреля

Благоприятные дни для удаления зубов: 15-19 апреля

Благоприятные дни лечения зубов: 22-30 апреля

Календарь стрижки и окрашивания волос: 21, 22, 24, 26, 27, 29 апреля

Маникюр и педикюр: 19, 21, 26-30 апреля

Похудение и липосакция: 21-30 апреля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 22, 24 и 29 апреля

Эпиляция и депиляция: 15-18, 24-26 апреля

Массаж и процедуры от целлюлита: 19, 24 апреля

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (20 апреля) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl