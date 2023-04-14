Календарь красоты на вторую половину апреля 2023 года: когда делать разные процедуры
Астрологи отмечают, что для процедур, связанных с внешностью, важно подбирать дни, которые благоприятно повлияют на результат. Для этого стоит заглянуть в лунный календарь.
Лунный календарь процедур красоты на вторую половину апреля 2023 года:
Благоприятные дни для хирургических операций: 22-30 апреля
Благоприятные дни для удаления зубов: 15-19 апреля
Благоприятные дни лечения зубов: 22-30 апреля
Календарь стрижки и окрашивания волос: 21, 22, 24, 26, 27, 29 апреля
Маникюр и педикюр: 19, 21, 26-30 апреля
Похудение и липосакция: 21-30 апреля
Удаление пигментных пятен, бородавок: 22, 24 и 29 апреля
Эпиляция и депиляция: 15-18, 24-26 апреля
Массаж и процедуры от целлюлита: 19, 24 апреля
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (20 апреля) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl