Календар краси на другу половину квітня 2023 року: коли робити різні процедури

Астрологи зазначають, що для процедур, пов'язаних із зовнішністю, важливо підбирати дні, які сприятливо вплинуть на результат. Для цього варто заглянути у місячний календар.

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Місячний календар процедур краси на другу половину квітня 2023 року:

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 22-30 квітня

Сприятливі дні для видалення зубів: 15-19 квітня

Сприятливі дні лікування зубів: 22-30 квітня

Календар стрижки та фарбування волосся: 21, 22, 24, 26, 27, 29 квітня

Манікюр та педикюр: 19, 21, 26-30 квітня

Схуднення та ліпосакція: 21-30 квітня

Видалення пігментних плям, бородавок: 22, 24 та 29 квітня

Епіляція та депіляція: 15-18, 24-26 квітня

Масаж та процедури від целюліту: 19, 24 квітня

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (20 квітня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl